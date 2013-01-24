Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти.
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Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти.
Высокая мощность 1200 Вт для обработки твердых овощей и фруктов
Широкая камера подачи- 80 мм, вмещает целое яблоко
Быстрое приготовление сока
Высокая мощность до 1200 Вт позволяет соковыжималке Philips сделать ваш любимый сок за считанные секунды. При этом соковыжималка одинаково быстро и эффективно обрабатывает как твердые, так и более мягкие плоды.
Теперь вы можете готовить до 3 литров сока без очистки контейнера для мякоти. Округлая форма без выступов обеспечивает простую очистку.
Сок с мякотью или без
Технология FiberBoost позволяет делать прозрачный сок без мякоти или более насыщенный сок с небольшим количеством мякоти, который содержит больше клетчатки. Делайте разнообразные соки и радуйте своих близких!
Выбирайте консистенцию сока с помощью нашей инновационной технологии FiberBoost.
Приготовление до 2 л свежего сока за один прием и быстрая очистка.
Компактный прибор легко разместить на кухне, а оптимальная мощность обеспечивает качественный результат.
Освежающие соки или густые смузи? Чтобы сделать правильный выбор, нужно ответить всего на несколько вопросов.
Полезный сок с мякотью или без
Шнековые соковыжималки Philips:
максимум сока с мякотью, разнообразие фруктов и овощей, быстрая очистка!
Благодаря нескольким скоростям для обработки твердых и мягких ингредиентов наши блендеры готовят более полезные смузи с однородной консистенцией.
Режим измельчения льда доступен не для всех моделей. Проверяйте характеристики продуктов.
Идеально подходит для колки льда и измельчения орехов благодаря мощному электродвигателю и качественному ножевому блоку.
Готовьте максимально вкусные и полезные напитки по этим рецептам в соковыжималке Philips с центрифугой.
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