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Центрифужная соковыжималка

    Центробежные соковыжималки Philips

    Освежающие и полезные соки — до 50 % больше мякоти

    Соковыжималки с центрифугой Philips

    Освежающие и полезные соки — до 50 % больше мякоти    

    Шнековые
    соковыжималки

    Центробежные соковыжималки

    Соковыжималка Philips с центрифугой

    Ваши любимые свежевыжатые соки
    Готовьте сок так как вы любите: с мякотью или без

    Соковыжималка Philips Avance с центрифугой 
          

    HR1922/20

         

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    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти.

    Галочка

    Высокая мощность 1200 Вт для обработки твердых овощей и фруктов
    Галочка

    Широкая камера подачи- 80 мм, вмещает целое яблоко
    Галочка
    Очистка за одну минуту благодяря технологии QuickClean
    Галочка
    Инновационная форма сетки для большей экстракции и простоты очистки

    Отзывы и награды

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    Награды

    Награда iF за дизайн

    Проявите свои творческие кулинарные способности   

    Приготовление смузи

    Быстрое приготовление сока

    Высокая мощность до 1200 Вт позволяет соковыжималке Philips сделать ваш любимый сок за считанные секунды. При этом соковыжималка одинаково быстро и эффективно обрабатывает как твердые, так и более мягкие плоды.
    Морковный сок

    Теперь вы можете готовить до 3 литров сока без очистки контейнера для мякоти. Округлая форма без выступов обеспечивает простую очистку.

    Режимы соковыжималки

    Сок с мякотью или без

    Технология FiberBoost позволяет делать прозрачный сок без мякоти или более насыщенный сок с небольшим количеством мякоти, который содержит больше клетчатки. Делайте разнообразные соки и радуйте своих близких!

    Ознакомьтесь с полным ассортиментом продукции


    Готовьте полезные соки каждый день для всей семьи с помощью наших соковыжималок.

    Выберите продукт, который подойдет именно вам:

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    Ассортимент

    Соковыжималка Avance с центрифугой

    Выбирайте консистенцию сока с помощью нашей инновационной технологии FiberBoost.
    Ассортимент

    Соковыжималка Viva с центрифугой

    Приготовление до 2 л свежего сока за один прием и быстрая очистка.
    Компактная соковыжималка Viva с центрифугой

    Компактная соковыжималка Viva с центрифугой

    Компактный прибор легко разместить на кухне, а оптимальная мощность обеспечивает качественный результат.

    Выберите продукт, который подойдет именно вам

     

    Освежающие соки или густые смузи? Чтобы сделать правильный выбор, нужно ответить всего на несколько вопросов.

    Мои любимые напитки:

    Освежающий прозрачный смузи

    Сок без мякоти или с небольшим количеством мякоти

    Густой смузи с однородной консистенцией

    Сок с мякотью, миндальное молоко 

    Густой и сытный смузи

    Смузи и коктейли

    Мне нравятся:

    Смузи из фруктов и овощей

    Твердые фрукты и овощи

    Смузи из фруктов, овощей и листовой зелени с большим количеством витаминов

    Мягкие фрукты и овощи, зелень и орехи 

    Результат: Центробежная соковыжималка

    с центрифугой

    Соковыжималки с центрифугой Philips Avance Collection

     

    Полезный сок с мякотью или без

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    Дополнительная информация

    Результат: шнековая соковыжималка

    Шнековая соковыжималка

    Шнековая соковыжималка
    Philips Avance Collection

     

    Шнековые соковыжималки Philips:
    максимум сока с мякотью, разнообразие фруктов и овощей, быстрая очистка!

    Показать все продукты

    Дополнительная информация

    Мне нравятся:

    Смузи из фруктов и овощей

    Фрукты и овощи

    Смузи из фруктов, овощей и листовой зелени с большим количеством витаминов

    Фрукты, овощи и листовая зелень с большим количеством витаминов

    Фрукты и овощи, орехи и лед

    Фрукты и овощи, орехи и лед

    Экстракция максимального количества питательных веществ — это:

    Очень важно

    Важно

    Не имеет особого значения

    Результат: блендер

    Блендеры

    Блендеры Philips Avance

    Благодаря нескольким скоростям для обработки твердых и мягких ингредиентов наши блендеры готовят более полезные смузи с однородной консистенцией.

    Режим измельчения льда доступен не для всех моделей. Проверяйте характеристики продуктов.
    Блендер Innergizer

    Блендеры Philips Viva

    Идеально подходит для колки льда и измельчения орехов благодаря мощному электродвигателю и качественному ножевому блоку.

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    Результат: блендер

    Блендер

    Коллекция Philips Avance

    Блендер

     

    Благодаря нескольким скоростям для обработки твердых и мягких ингредиентов наши блендеры готовят более полезные смузи с однородной консистенцией.

    Режим измельчения льда доступен не для всех моделей. Проверяйте характеристики продуктов.

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    Дополнительная информация

    Результат: высокоскоростной блендер Innergizer

    Высокоскоростной блендер Innergizer

    Коллекция Philips Avance

    Высокоскоростной блендер Innergizer

     

    Идеально подходит для колки льда и измельчения орехов благодаря мощному электродвигателю и качественному ножевому блоку.

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    Рецепты для здоровья

     

    Готовьте максимально вкусные и полезные напитки по этим рецептам в соковыжималке Philips с центрифугой.

     

    Смузи из моркови и имбиря
    Морковно-имбирный сок с лаймом
    Яблочно-грушевый сок
    Яблочно-грушевый сок
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    Приложение для приготовления полезных соков

    Простое приготовление полезных напитков

     

    Загрузите приложение Healthy Drinks, чтобы получить полезные советы и рецепты вкусных напитков — от классических до интересных и необычных вариантов приготовления.

     

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