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Пылесос SpeedPro Aqua
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Беспроводной вертикальный пылесос Philips SpeedPro Aqua

    Быстрая и мощная уборка 
    SpeedPro Max

    Сухая и влажная уборка
    PowerPro Aqua

    Влажная, сухая и ручная уборка
    SpeedPro Aqua

    Беспроводной пылесос 3в1 – сухая и влажная уборка с дезинфекцией пола*

    PowerPro Duo

    Беспроводной пылесос SpeedPro Aqua 3 в 1 – сухая и влажная уборка с дезинфекцией пола*

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    PowerPro Duo

    До 50 минут работы без подзарядки

    PowerPro Duo

    Съемный ручной пылесос и встроенные аксессуары для уборки любых поверхностей, включая мебель

    PowerPro Duo

    Насадка с LED подсветкой и функцией всасывания 180°

    Насадка для сухой и влажной уборки

     

    Сухая и влажная уборка пыли, грязи и пятен одновременно.

    Режим AquaBoost

     

    Специальный режим увеличивает количество подаваемой воды для быстрой очистки устойчивых загрязнений.

    Дезинфицируйте пол*

     

    Добавьте в резервуар для воды любимое моющее средство, чтобы удалить до 99 % бактерий.*

    До 50 минут работы без подзарядки

    Brue Aqua

    Встроенный ручной пылесос

     

    Беспроводной ручной пылесос всегда под рукой для непрерывной уборки.

    Встроенные аксессуары

     

    Удобные встроенные аксессуары для пылесоса для уборки в труднодоступных местах.

    Технология PowerCyclone7

     

    Обеспечивает стабильно мощное всасывание и высокую производительность
    SppedPro Aqua

    Насадка с функцией всасывания 180° и LED подсветкой

     

    Позволяет увидеть и собрать незаметную пыль и грязь не только спереди, но и сбоку, обеспечивая эффективную уборку даже в труднодоступных местах.

    Циклонная технология обеспечивает стабильно мощное всасывание и высокую производительность.

    SpeedPro Aqua

    FC6728/01

    SpeedPro Aqua

    Беспроводной вертикальный пылесос
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    SpeedPro

    FC6726/01

    SpeedPro

    Беспроводной вертикальный пылесос
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    SpeedPro

    FC6722/01

    SpeedPro

    Беспроводной вертикальный пылесос
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    SpeedPro

    FC6721/01

    SpeedPro

    Беспроводной вертикальный пылесос
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    Тип уборки
    • Сухая и влажная
    • Сухая
    • Сухая
    • Сухая

    Ручной пылесос
    • +
    • +
    • +
    • +

    Тип батареи
    • Li-ion
    • Li-ion
    • Li-ion
    • Li-ion

    Мощность батареи
    • 21,6
    • 21,6
    • 18
    • 18

    Время работы / зарядки
    • 50 min / 5 h
    • 40 min / 5 h
    • 30 min / 5 h
    • 40 min/5 h

    Циклонная технология
    • PowerCyclone 7
    • PowerCyclone 7
    • PowerCyclone 7
    • PowerCyclone 7

    Емкость контейнера
    • 0,4
    • 0,4
    • 0,4
    • 0,4

    Фильтр
    • Моющийся трехслойный фильтр
    • Моющийся трехслойный фильтр
    • Моющийся трехслойный фильтр
    • Моющийся трехслойный фильтр

    Насадка
    • Насадка с системой всасывания 180° и LED подсветкой
    • Насадка с системой всасывания 180° и LED подсветкой
    • Насадка с системой всасывания 180°
    • Узкая насадка с боковыми щетками

    Доп. насадки
    • Встроенная щетка
    • Щелевая насадка
    • Насадка из микрофибры
    • Встроенная щетка
    • Щелевая насадка
    • Мини насадка Turbo
    • Встроенная щетка
    • Щелевая насадка
    • Встроенная щетка
    • Щелевая насадка

    Вес устройства
    • 2,1 кг
    • 2,48 кг
    • 2,43 кг
    • 2,4 кг

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    *видеоконсультация доступна для климатических комплексов AC2721/10, AC2729/51, AC3821/10, AC3829/10 и беспроводных вертикальных пылесосов FC6728/01, FC6726/01, FC6722/01

    Зарегистрируйте Philips SpeedPro Aqua в течение 3х месяцев после покупки и получите Премиальное обслуживание и Расширенную гарантию на 5 лет на мотор пылесоса*

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    PowerPro Duo

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    *При добавлении в резервуар с водой дезинфицирующего моющего средства. Независимое исследование, 2018 г.