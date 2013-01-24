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Сухая и влажная уборка пыли, грязи и пятен одновременно.
Специальный режим увеличивает количество подаваемой воды для быстрой очистки устойчивых загрязнений.
Добавьте в резервуар для воды любимое моющее средство, чтобы удалить до 99 % бактерий.*
Беспроводной ручной пылесос всегда под рукой для непрерывной уборки.
Удобные встроенные аксессуары для пылесоса для уборки в труднодоступных местах.
Обеспечивает стабильно мощное всасывание и высокую производительность
Позволяет увидеть и собрать незаметную пыль и грязь не только спереди, но и сбоку, обеспечивая эффективную уборку даже в труднодоступных местах.