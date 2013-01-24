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SpeedPro

Беспроводной вертикальный пылесос

FC6721/01
Общая оценка / 5
  • Скорость и маневренность Скорость и маневренность Скорость и маневренность
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    SpeedPro Беспроводной вертикальный пылесос

    FC6721/01
    Общая оценка / 5

    Скорость и маневренность

    Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он эффективно собирает пыль даже в труднодоступных местах, например под низкой мебелью, благодаря узкой насадке с боковыми щетками. Узнать обо всех преимуществах

    SpeedPro Беспроводной вертикальный пылесос

    Скорость и маневренность

    Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он эффективно собирает пыль даже в труднодоступных местах, например под низкой мебелью, благодаря узкой насадке с боковыми щетками. Узнать обо всех преимуществах

    Скорость и маневренность

    Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он эффективно собирает пыль даже в труднодоступных местах, например под низкой мебелью, благодаря узкой насадке с боковыми щетками. Узнать обо всех преимуществах

    SpeedPro Беспроводной вертикальный пылесос

    Скорость и маневренность

    Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он эффективно собирает пыль даже в труднодоступных местах, например под низкой мебелью, благодаря узкой насадке с боковыми щетками. Узнать обо всех преимуществах

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      Скорость и маневренность

      • Узкая насадка с боковыми щетками
      • 18 В, до 40 мин
      • "2 в 1": пылесос и ручной пылесос
      Собирает до 90 % пыли и грязи каждым движением

      Собирает до 90 % пыли и грязи каждым движением

      Узкая насадка с боковыми щетками собирает 90 % пыли и грязи за один проход даже в труднодоступных участках, например под низкой мебелью.

      Быстрая очистка даже под низкой мебелью

      Быстрая очистка даже под низкой мебелью

      SpeedPro отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

      Два режима скорости для различных типов напольных покрытий и грязи

      Два режима скорости для различных типов напольных покрытий и грязи

      Два режима скорости для различных типов напольных покрытий и грязи.

      До 40 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 18 В

      До 40 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 18 В

      Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 18 В обеспечивают до 40 минут работы в нормальном режиме и 20 минут в турборежиме.

      Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

      Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

      Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

      Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

      Уникальный дизайн пылесборника для очистки без облака пыли

      Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.

      Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

      Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха

      Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.

      PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность надолго

      PowerCyclone 7 поддерживает высокую эффективность надолго

      Технология PowerCyclone 7 мгновенно отделяет пыль от воздуха, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.

      Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

      Моющийся фильтр обеспечивает стабильно высокую скорость воздушного потока*

      Система фильтрации удерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая к мотору чистый воздух, а также обеспечивая быстрый воздухопоток и стабильно высокую эффективность.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Воздушный поток (макс)
        До 800  л/мин.
        Тип элемента питания
        Литийионный
        Напряжение батареи
        18  В
        Время зарядки
        5  часов
        Время работы
        40  минут(ы)
        Время работы (турборежим)
        20  минут(ы)
        Уровень интенсивности звука
        80  дБ

      • Простота использования

        Ручка для переноски
        Верхняя сторона
        Тип колес
        Резина

      • Дизайн

        Функциональный дизайн
        2 в 1
        цвет
        Красный цвет "Монца"

      • Фильтрация

        Вместительность пылесборника
        0,4  л
        Фильтр защиты электродвигателя
        Моющийся фильтр*

      • Насадки и аксессуары

        Стандартная насадка
        Узкая насадка с боковыми щетками
        Аксессуары в комплекте
        • Адаптер питания перем. тока
        • Щелевая насадка
        • Встроенная щетка

      • Вес и габариты

        Вес изделия
        2,4  кг

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

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            • Мойте фильтр руками раз в 2 недели для оптимальных результатов. Мойте, пока при выжимании вода не будет чистой. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием.