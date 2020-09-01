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  • Скорость и маневренность Скорость и маневренность Скорость и маневренность

    Philips 5000 Беспроводной вертикальный пылесос

    FC6721/01

    Скорость и маневренность

    Новый беспроводной пылесос Philips 5000 обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он эффективно собирает пыль даже в труднодоступных местах, например под низкой мебелью, благодаря узкой насадке с боковыми щетками.

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    Philips 5000 Беспроводной вертикальный пылесос

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    Скорость и маневренность

    • Узкая насадка с боковыми щетками
    • 18 В, до 40 мин
    • "2 в 1": пылесос и ручной пылесос
    Собирает до 90 % пыли и грязи каждым движением

    Собирает до 90 % пыли и грязи каждым движением

    Узкая насадка с боковыми щетками собирает 90 % пыли и грязи за один проход даже в труднодоступных участках, например под низкой мебелью.

    Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов грязи

    Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов грязи

    Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов грязи.

    Уникальный дизайн пылесборника для очистки без лишней пыли

    Уникальный дизайн пылесборника для очистки без лишней пыли

    Пылесборник пылесоса можно легко извлечь и опустошить без лишней грязи и пыли.

    Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока

    Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока

    Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока и мощного всасывания пыли насадкой.

    PowerCyclone 7 обеспечит стабильно высокую эффективность пылесоса

    PowerCyclone 7 обеспечит стабильно высокую эффективность пылесоса

    Технология PowerCyclone 7 мгновенно разделяет воздух и пыль для поддержания стабильно высокой эффективности пылесоса.

    Моющийся фильтр для стабильно быстрого воздухопотока*

    Моющийся фильтр для стабильно быстрого воздухопотока*

    Система фильтрации задерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая чистый воздух в мотор для быстрого воздухопотока и поддержания стабильно высокой мощности.

    Быстрая очистка даже под низкой мебелью

    Philips 5000 отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.

    До 40 минут эффективной работы благодаря литий-ионным аккумуляторам 18 В

    Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 18 В обеспечивают до 40 минут работы в нормальном режиме и 20 минут в турборежиме.

    Встроенный ручной пылесос, щелевая насадка и щетка

    Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает Philips 5000 в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.

    • Насадки и аксессуары

      Стандартная насадка
      Узкая насадка с боковыми щетками
      Аксессуары в комплекте
      • Адаптер питания перем. тока
      • Щелевая насадка
      • Встроенная щетка

    • Дизайн

      Функциональный дизайн
      2 в 1
      Цвет
      Красный цвет "Монца"

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      2,4  kg

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов

    • Производительность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Уровень интенсивности звука
      80  dB
      Напряжение аккумулятора
      18  V
      Время зарядки
      5  hour(s)
      Время работы
      40  minute(s)
      Время работы (турборежим)
      20  minute(s)
      Воздушный поток (макс)
      До 800  l/min

    • Фильтрация

      Емкость пылесборника
      0,4  l
      Фильтр защиты электродвигателя
      Моющийся фильтр*

    • Удобство использования

      Ручка для переноски
      Верхняя часть
      Тип колес
      Резиновые

    Badge-D2C

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    • Мойте фильтр руками раз в 2 недели для оптимальных результатов. Мойте, пока при выжимании вода не будет чистой. Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов перед повторным использованием.

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