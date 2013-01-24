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Скорость и маневренность
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он эффективно собирает пыль даже в труднодоступных местах, например под низкой мебелью, благодаря узкой насадке с боковыми щетками. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Скорость и маневренность
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он эффективно собирает пыль даже в труднодоступных местах, например под низкой мебелью, благодаря узкой насадке с боковыми щетками. Узнать обо всех преимуществах
Скорость и маневренность
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он эффективно собирает пыль даже в труднодоступных местах, например под низкой мебелью, благодаря узкой насадке с боковыми щетками. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Скорость и маневренность
Новый беспроводной пылесос SpeedPro обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он эффективно собирает пыль даже в труднодоступных местах, например под низкой мебелью, благодаря узкой насадке с боковыми щетками. Узнать обо всех преимуществах
Узкая насадка с боковыми щетками собирает 90 % пыли и грязи за один проход даже в труднодоступных участках, например под низкой мебелью.
SpeedPro отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.
Два режима скорости для различных типов напольных покрытий и грязи.
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 18 В обеспечивают до 40 минут работы в нормальном режиме и 20 минут в турборежиме.
Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает SpeedPro в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.
Пылесборник легко снимается с пылесоса и гигиенично опустошается без облака пыли.
Мотор PowerBlade обеспечивает высокую скорость подачи воздуха, а также мощный и точный сбор грязи насадкой.
Технология PowerCyclone 7 мгновенно отделяет пыль от воздуха, что позволяет дольше сохранять высокую эффективность.
Система фильтрации удерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая к мотору чистый воздух, а также обеспечивая быстрый воздухопоток и стабильно высокую эффективность.
Высокое качество
Простота использования
Дизайн
Фильтрация
Насадки и аксессуары
Вес и габариты
Забота об окружающей среде