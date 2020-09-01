FC6721/01
Скорость и маневренность
Новый беспроводной пылесос Philips 5000 обеспечивает быструю уборку и маневренность. Он эффективно собирает пыль даже в труднодоступных местах, например под низкой мебелью, благодаря узкой насадке с боковыми щетками.Узнать обо всех преимуществах
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Узкая насадка с боковыми щетками собирает 90 % пыли и грязи за один проход даже в труднодоступных участках, например под низкой мебелью.
Два режима скорости для разных напольных покрытий и типов грязи.
Пылесборник пылесоса можно легко извлечь и опустошить без лишней грязи и пыли.
Мотор PowerBlade предназначен для быстрого воздухопотока и мощного всасывания пыли насадкой.
Технология PowerCyclone 7 мгновенно разделяет воздух и пыль для поддержания стабильно высокой эффективности пылесоса.
Система фильтрации задерживает до 99 % пыльцы и спор плесени, возвращая чистый воздух в мотор для быстрого воздухопотока и поддержания стабильно высокой мощности.
Philips 5000 отличается превосходной маневренностью, поскольку пылесборник расположен вверху корпуса, так что он может проникать под низкую мебель под очень острым углом к полу.
Высокопроизводительные литий-ионные аккумуляторы 18 В обеспечивают до 40 минут работы в нормальном режиме и 20 минут в турборежиме.
Аксессуары легко достать и установить. Съемный ручной блок превращает Philips 5000 в два разных прибора, а чистящая насадка встроена в трубу, так что всегда будет под рукой для очистки потолков и полок.
Насадки и аксессуары
Дизайн
Вес и габариты
Экологическая безопасность
Производительность
Фильтрация
Удобство использования
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