Когда вы выполняете новую процедуру в полости рта, кровотечение десен — это нормальное явление. Одной из причин является возможность очистки в участках, которые раньше не очищались.

Дискомфорт является временным; в дальнейшем ваши десны станут более здоровыми.

Примечание. Если кровотечение сильное или не останавливается в течение 3–4 недель использования AirFloss, обратитесь к своему стоматологу.

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