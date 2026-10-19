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Служба поддержки Philips

При использовании Sonicare AirFloss кровоточат десны

Опубликован в 19 October 2026

Если вы используете Philips Sonicare AirFloss впервые, небольшой дискомфорт или кровотечение — это нормально. Ниже вы узнаете, почему это происходит.

Первое использование

Когда вы выполняете новую процедуру в полости рта, кровотечение десен — это нормальное явление. Одной из причин является возможность очистки в участках, которые раньше не очищались.

Дискомфорт является временным; в дальнейшем ваши десны станут более здоровыми.

Примечание. Если кровотечение сильное или не останавливается в течение 3–4 недель использования AirFloss, обратитесь к своему стоматологу.

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