Если вы используете Philips Sonicare AirFloss впервые, небольшой дискомфорт или кровотечение — это нормально. Ниже вы узнаете, почему это происходит.
При использовании Sonicare AirFloss кровоточат десны
Опубликован в 19 October 2026
Первое использование
Когда вы выполняете новую процедуру в полости рта, кровотечение десен — это нормальное явление. Одной из причин является возможность очистки в участках, которые раньше не очищались.
Дискомфорт является временным; в дальнейшем ваши десны станут более здоровыми.
Примечание. Если кровотечение сильное или не останавливается в течение 3–4 недель использования AirFloss, обратитесь к своему стоматологу.
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