В резервуар для воды беспроводного пылесоса Philips можно налить жидкое средство для очистки полов или теплую воду. Ознакомьтесь с простыми советами и рекомендациями.
Беспроводной пылесос: теплая вода/средство для полов
Добавление средств для мытья полов в резервуар для воды
Если вы хотите использовать жидкое моющее средство для пола, сначала следует заполнить водой резервуар для воды беспроводного пылесоса Philips. Затем добавьте указанное на емкости количество жидкого моющего средства для пола. Поскольку резервуар для воды имеет малую емкость, следует добавлять всего несколько капель.
Добавление теплой воды в резервуар для воды
В резервуар для чистой воды можно наливать теплую или холодную воду. Обычно в резервуар наливают воду той же температуры, что и для мытья полов вручную.
Примечание. Вам не требуется использовать исключительно дистиллированную воду. Прибор не нагревает воду, поэтому в нем не образуется накипь. Вы можете использовать обычную проточную воду.