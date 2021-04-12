Если вы хотите использовать жидкое моющее средство для пола, сначала следует заполнить водой резервуар для воды беспроводного пылесоса Philips. Затем добавьте указанное на емкости количество жидкого моющего средства для пола. Поскольку резервуар для воды имеет малую емкость, следует добавлять всего несколько капель.