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XC8347/01 8000 Series Aqua Plus Беспроводной пылесос
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8000 Series Aqua Plus Беспроводной пылесос

XC8347/01

Подача воды на пылесосе для влажной уборки увеличилась

Если пылесос Philips для влажной уборки подает больше воды, чем обычно, у этого может быть несколько причин. В этой статье вы найдете возможные причины и решения этой проблемы.

Резервуар для воды находится в неправильном положении.

Всегда следите за тем, чтобы резервуар пылесоса Philips для влажной уборки был установлен тканью из микрофибры наверх или вниз. Если вы установите резервуар по-другому, вода может быстро протечь через намокающую полоску в нижней части резервуара.

Крышка резервуара для воды закрыта неплотно.

Закройте крышку после наполнения резервуара водой.

Полоска в нижней части резервуара для воды расположена неправильно.

Проверьте полоску и убедитесь, что она установлена правильно в нижней части резервуара для воды пылесоса Philips для влажной уборки.

Если представленные решения не помогают устранить проблему, обратитесь к нам для получения дальнейшей помощи.
Правильно собранное основание резервуара для воды

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