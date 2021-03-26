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QP6530/15 OneBlade Pro Face
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OneBlade Pro Face

QP6530/15

OneBlade не обеспечивает достаточно гладкое бритье

Если вас не устраивает работа устройства Philips OneBlade, для решения проблемы прочтите наши советы по устранению неисправностей.

Устройство OneBlade не предназначено для гладкого бритья

Устройство Philips OneBlade создано для ухода даже за самыми длинными бородами. Если ваша цель — гладкое бритье каждый день, мы рекомендуем приобрести одну из бритв Philips для лица.

Советы по использованию Philips OneBlade

Для наиболее эффективной работы с Philips OneBlade убедитесь, что вы ознакомились с инструкциями по применению устройства. Здесь мы собрали несколько полезных советов по использованию OneBlade.

  1. Очищайте кожу перед использованием OneBlade.

  2. Обеспечивайте полный контакт лезвия с кожей.

  3. Перемещайте лезвие против направления роста волос.

  4. Не давите на кожу слишком сильно и не делайте слишком коротких движений.

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    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

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