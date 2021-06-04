Если стайлер Philips не стрижет волосы до одинаковой длины, попробуйте воспользоваться этими советами, чтобы решить проблему. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.

Если стайлер Philips не стрижет волосы до одинаковой длины, попробуйте воспользоваться этими советами, чтобы решить проблему. Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как использовать наш новый триммер для бороды Philips Prestige с уникальным встроенным гребнем. Помните, что в зависимости от типа модели функциональность бритвы может различаться.

Если слишком сильно прижимать стайлер к коже, вы можете случайно сменить режим стрижки или давить на устройство с разной силой. Это, в свою очередь, может привести к неравномерной стрижке волос. Для наиболее точной стрижки убедитесь, что стайлер полностью прилегает к коже, и перемещайтесь его плавными движениями.

Если слишком сильно прижимать стайлер к коже, вы можете случайно сменить режим стрижки или давить на устройство с разной силой. Это, в свою очередь, может привести к неравномерной стрижке волос. Для наиболее точной стрижки убедитесь, что стайлер полностью прилегает к коже, и перемещайтесь его плавными движениями.

Для наилучших результатов подстригайте волосы против направления их роста. При стрижке важно помнить, что волосы растут в разных направлениях. Поэтому для равномерного подравнивания рекомендуется перемещать триммер в различных направлениях (вверх, вниз и по диагонали).

Для наилучших результатов подстригайте волосы против направления их роста. При стрижке важно помнить, что волосы растут в разных направлениях. Поэтому для равномерного подравнивания рекомендуется перемещать триммер в различных направлениях (вверх, вниз и по диагонали).

Используется неподходящая насадка