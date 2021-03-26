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QP6530/15 OneBlade Pro Face
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OneBlade Pro Face

QP6530/15

Philips OneBlade не работает

Если ваше устройство Philips OneBlade не работает, попробуйте наши рекомендации по устранению неисправностей для самостоятельного решения проблемы.

Устройство OneBlade подключено к сети

В целях безопасности Philips OneBlade работает только в беспроводном режиме. Проверьте, не подсоединено ли устройство OneBlade к розетке электросети. Если да, то отсоедините ее и вновь попытайтесь включить устройство. Теперь все должно работать.
Использование Philips OneBlade с проводом

Устройство OneBlade не заряжено

Возможно, ваше устройство OneBlade не зарядилось до конца. Для зарядки OneBlade просто следуйте инструкциям ниже или обратитесь к руководству пользователя.
Инструкции по зарядке Philips OneBlade 
1. Отключите OneBlade.
2. Вставьте кабель зарядного устройства в разъем в нижней части OneBlade, а затем подключите зарядное устройство к сети питания переменного тока 120 В. Убедитесь, что вы используете оригинальный адаптер Philips для зарядки вашего устройства OneBlade.
Зарядка Philips OneBlade

Лезвие заблокировано или повреждено

Проверьте лезвие на наличие застрявших волос или признаков износа. При наличии волос промойте лезвие теплой водой, пока на нем не останется волос и грязи. Будьте аккуратны и не касайтесь лезвием твердых поверхностей, например раковины, поскольку это может повредить его. 
Если на лезвии заметны повреждения, немедленно замените его. Новые лезвия для Philips OneBlade можно купить в нашем интернет-магазине
Очистка Philips OneBlade

Включена дорожная блокировка

На некоторых моделях OneBlade доступна дорожная блокировка. При активации данной функции устройство не включается. Для активации дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл. в течение 3 секунд.
Если ваше устройство OneBlade все еще не работает, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.
Выключение дорожной блокировки на Philips OneBlade

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    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
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