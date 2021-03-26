Если ваше устройство Philips OneBlade не работает, попробуйте наши рекомендации по устранению неисправностей для самостоятельного решения проблемы.

Если ваше устройство Philips OneBlade не работает, попробуйте наши рекомендации по устранению неисправностей для самостоятельного решения проблемы.

В целях безопасности Philips OneBlade работает только в беспроводном режиме. Проверьте, не подсоединено ли устройство OneBlade к розетке электросети. Если да, то отсоедините ее и вновь попытайтесь включить устройство. Теперь все должно работать.

В целях безопасности Philips OneBlade работает только в беспроводном режиме. Проверьте, не подсоединено ли устройство OneBlade к розетке электросети. Если да, то отсоедините ее и вновь попытайтесь включить устройство. Теперь все должно работать.

Устройство OneBlade не заряжено