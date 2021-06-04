Если вакуумная система триммера для бороды не собирает волоски, попробуйте решить проблему, выполнив следующие действия.
Вакуумная система триммера для бороды не работает
Заполнился отсек для сбора волос
Отсек для сбора волос находится под насадкой для подравнивания; в него засасываются все волосы. После того как этот отсек заполняется, в него больше не могут попадать волосы. В таком случае может показаться, что вакуумная система перестала работать. Вам необходимо просто очистить этот отсек от волос.
Откройте отсек для сбора волос и вытряхните из него все волосы. С помощью щеточки, поставляемой вместе с триммером, или ватной палочки соберите оставшиеся волосы, которые застряли в отсеке.
Если у вас очень длинная или густая борода, отсек для волос будет заполняться быстрее. В этом случае может потребоваться его очистка во время процедуры подравнивания, чтобы вакуумная система работала должным образом.
Никогда не очищайте отсек для волос водой; это может привести к повреждению прибора.
Установлена грязная насадка
Всегда проверяйте, чтобы насадка была чистой; в противном случае грязные или оставшиеся на ней волосы могут забиться в вентиляционное отверстие.
Перекрыты вентиляционные отверстия
На корпусе триммера для бороды Philips имеются вентиляционные прорези, через которые входит/выходит воздух. При использовании триммера убедитесь, что эти отверстия ничем не перекрыты, поскольку это может повлиять на работу вакуумной системы триммера.
Триммер используется неправильно
Перемещайте триммер для бороды против направления роста волос. Всегда перемещайте устройство плавно. Это позволит вакуумной системе эффективно засасывать волосы внутрь устройства.
Если вы уже попробовали следовать приведенным выше рекомендациям и все еще не удовлетворены работой вакуумной системы триммера, свяжитесь с нами.