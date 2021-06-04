Отсек для сбора волос находится под насадкой для подравнивания; в него засасываются все волосы. После того как этот отсек заполняется, в него больше не могут попадать волосы. В таком случае может показаться, что вакуумная система перестала работать. Вам необходимо просто очистить этот отсек от волос.

Откройте отсек для сбора волос и вытряхните из него все волосы. С помощью щеточки, поставляемой вместе с триммером, или ватной палочки соберите оставшиеся волосы, которые застряли в отсеке.

Если у вас очень длинная или густая борода, отсек для волос будет заполняться быстрее. В этом случае может потребоваться его очистка во время процедуры подравнивания, чтобы вакуумная система работала должным образом.

Никогда не очищайте отсек для волос водой; это может привести к повреждению прибора.