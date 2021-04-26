Для мытья в раковине:

Отсоедините соску от бутылочки. Вымойте все детали с помощью мягкой щетки (используйте только мягкое моющее средство).

Для мытья в посудомоечной машине:

Отсоедините соску от бутылочки. Для мытья деталей используйте только верхнюю полку посудомоечной машины (используйте только мягкое моющее средство или таблетку).

Примечание. Не используйте тряпки для посуды, губки (абразивные) и щетки со щетиной, которые могут повредить силикон или стереть краску с бутылочки. Для бережного очищения рекомендуется использовать специальную щеточку для соски и бутылочки Philips Avent.