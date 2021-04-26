Всегда мойте и стерилизуйте бутылочку и соску Philips Avent после каждого использования. Следуйте нашим инструкциям по очистке, стерилизации и хранению бутылочек и сосок Philips Avent.
Как очищать и стерилизовать бутылочки и соски Philips Avent?
Инструкции по очистке бутылочки и соски Philips Avent
Для мытья в раковине:
- Отсоедините соску от бутылочки.
- Вымойте все детали с помощью мягкой щетки (используйте только мягкое моющее средство).
Для мытья в посудомоечной машине:
- Отсоедините соску от бутылочки.
- Для мытья деталей используйте только верхнюю полку посудомоечной машины (используйте только мягкое моющее средство или таблетку).
Примечание. Не используйте тряпки для посуды, губки (абразивные) и щетки со щетиной, которые могут повредить силикон или стереть краску с бутылочки. Для бережного очищения рекомендуется использовать специальную щеточку для соски и бутылочки Philips Avent.
Инструкции по стерилизации в кипящей воде
Перед стерилизацией убедитесь, что бутылочки тщательно вымыты. Для стерилизации бутылочки и соски Philips Avent в кипящей воде выполните следующие действия.
- Отсоедините соску от бутылочки.
- Подготовьте достаточное количество воды для стерилизации.
- Опустите все детали в кипящую воду на 5 минут.
- Убедитесь, что детали не касаются друг друга и стенок кастрюли во избежание деформации и повреждений.
По возможности очищайте с помощью щеточки для бутылочки и соски Philips Avent. Не используйте абразивные, антибактериальные, химические или концентрированные чистящие средства.
Инструкции по стерилизации в стерилизаторе Philips Avent
Перед стерилизацией убедитесь, что бутылочки тщательно вымыты. Для стерилизации бутылочки и соски Philips Avent с помощью стерилизатора Philips Avent выполните следующие действия.
- Отсоедините соску от бутылочки.
- Простерилизуйте все детали, следуя указаниям в инструкции по эксплуатации.
- Убедитесь, что детали не соприкасаются, чтобы избежать деформации и повреждений.
- Не стерилизуйте соски слишком долго, это может привести к их размягчению.
По возможности очищайте с помощью щеточки для бутылочки и соски Philips Avent. Не используйте абразивные, антибактериальные, химические или концентрированные чистящие средства.
Хранение при очистке
Не оставляйте соску и клапан AirFree™ под прямыми солнечными лучами или в жарком месте. Также не оставляйте дезинфицирующее средство дольше рекомендованного времени, это может повредить материалы. Храните все детали сухими в закрытом контейнере.
Совет эксперта
Разбирайте бутылочку и очищайте все детали после каждого кормления, это позволит продлить срок службы бутылочки Philips Avent.
Примечание.
Пищевые красители могут привести к изменению цвета деталей бутылочки. Это не влияет на их качество.