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SCF810/17 Philips Avent Бутылочка Anti-colic
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Philips Avent Бутылочка Anti-colic

SCF810/17

Как очищать и стерилизовать бутылочки и соски Philips Avent?

Всегда мойте и стерилизуйте бутылочку и соску Philips Avent после каждого использования. Следуйте нашим инструкциям по очистке, стерилизации и хранению бутылочек и сосок Philips Avent.

Инструкции по очистке бутылочки и соски Philips Avent

Для мытья в раковине:

  1. Отсоедините соску от бутылочки.
  2. Вымойте все детали с помощью мягкой щетки (используйте только мягкое моющее средство).

Для мытья в посудомоечной машине:

  1. Отсоедините соску от бутылочки.
  2. Для мытья деталей используйте только верхнюю полку посудомоечной машины (используйте только мягкое моющее средство или таблетку).

Примечание. Не используйте тряпки для посуды, губки (абразивные) и щетки со щетиной, которые могут повредить силикон или стереть краску с бутылочки. Для бережного очищения рекомендуется использовать специальную щеточку для соски и бутылочки Philips Avent.

Инструкции по стерилизации в кипящей воде

Перед стерилизацией убедитесь, что бутылочки тщательно вымыты. Для стерилизации бутылочки и соски Philips Avent в кипящей воде выполните следующие действия.

  1. Отсоедините соску от бутылочки.
  2. Подготовьте достаточное количество воды для стерилизации.
  3. Опустите все детали в кипящую воду на 5 минут.
  4. Убедитесь, что детали не касаются друг друга и стенок кастрюли во избежание деформации и повреждений.

По возможности очищайте с помощью щеточки для бутылочки и соски Philips Avent. Не используйте абразивные, антибактериальные, химические или концентрированные чистящие средства.

Инструкции по стерилизации в стерилизаторе Philips Avent

Перед стерилизацией убедитесь, что бутылочки тщательно вымыты. Для стерилизации бутылочки и соски Philips Avent с помощью стерилизатора Philips Avent выполните следующие действия.

  1. Отсоедините соску от бутылочки.
  2. Простерилизуйте все детали, следуя указаниям в инструкции по эксплуатации.
  3. Убедитесь, что детали не соприкасаются, чтобы избежать деформации и повреждений.
  4. Не стерилизуйте соски слишком долго, это может привести к их размягчению.

По возможности очищайте с помощью щеточки для бутылочки и соски Philips Avent. Не используйте абразивные, антибактериальные, химические или концентрированные чистящие средства.

Хранение при очистке

Не оставляйте соску и клапан AirFree™ под прямыми солнечными лучами или в жарком месте. Также не оставляйте дезинфицирующее средство дольше рекомендованного времени, это может повредить материалы. Храните все детали сухими в закрытом контейнере.

Совет эксперта

Разбирайте бутылочку и очищайте все детали после каждого кормления, это позволит продлить срок службы бутылочки Philips Avent.

Примечание.

Пищевые красители могут привести к изменению цвета деталей бутылочки. Это не влияет на их качество.

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