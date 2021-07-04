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Как лучше всего готовить блюда в мультипечи Philips?

Если вы хотите узнать, как правильно готовить блюда в мультипечи Philips, мы вам поможем. Просто следуйте нашим советам и рекомендациям.

Правильное время приготовления

Информация о среднем времени приготовления некоторых из наиболее часто используемых продуктов приведена в таблице в руководстве пользователя. Руководство можно загрузить на веб-странице поддержки мультипечи Philips.

Указаны лишь примеры настроек. Настройки можно изменить в зависимости от вида, размера и формы продуктов.

  • Для приготовления малых порций и небольших ингредиентов требуется меньше времени.
  • Для приготовления больших порций и крупных ингредиентов требуется больше времени.
  • Для домашнего теста требуется больше времени, чем для готового теста.
  • Для приготовления полуфабрикатов: посмотрите температуру приготовления на упаковке продукта, уменьшите ее на 20 градусов Цельсия и готовьте половину указанного времени. Следите за процессом приготовления, чтобы продукт не подгорел.

Приготовление крупных ингредиентов, мяса и хрупких продуктов

При приготовлении крупных ингредиентов, мяса или хрупких продуктов в мультипечи Philips укладывайте их в один слой на дно корзины. Для циркуляции горячего воздуха убедитесь, что дно корзины закрыто не полностью.

Выпекание коржей, открытых пирогов, кексов и хлеба

Не заполняйте противни и формы для выпекания больше, чем наполовину: в процессе приготовления тесто поднимется. Если на противне или в форме для выпекания будет слишком много теста, поднимаясь, оно может коснуться нагревательного элемента, в результате чего верхушка теста может подгореть. Не помещайте форму для выпечки непосредственно на противень, так как это препятствует циркуляции воздуха в противне, в результате чего приготовится только верхняя часть блюда. Всегда устанавливайте форму для выпечки в корзину.

Совет. Больше информации, советов и рецептов приготовления блюд в мультипечи доступно в приложении мультипечи.

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