Не заполняйте противни и формы для выпекания больше, чем наполовину: в процессе приготовления тесто поднимется. Если на противне или в форме для выпекания будет слишком много теста, поднимаясь, оно может коснуться нагревательного элемента, в результате чего верхушка теста может подгореть. Не помещайте форму для выпечки непосредственно на противень, так как это препятствует циркуляции воздуха в противне, в результате чего приготовится только верхняя часть блюда. Всегда устанавливайте форму для выпечки в корзину.

Совет. Больше информации, советов и рецептов приготовления блюд в мультипечи доступно в приложении мультипечи.