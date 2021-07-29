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Как очищать противень и корзину аэрогриля Philips?

Если вы хотите очистить противень и корзину аэрогриля Philips, прочитайте инструкции ниже.

Очистка противня и корзины аэрогриля Philips

Противень и корзину аэрогриля Philips можно чистить мягкой губкой с добавлением жидкого моющего средства под струей горячей воды. При очистке противня и корзины аэрогриля Philips не забывайте о следующем:

  • Перед началом очистки дайте аэрогрилю остыть в течение примерно 30 минут.

  • Противень и корзина аэрогриля оснащены антипригарным покрытием. Не используйте металлические чистящие приспособления и абразивные средства для очистки этих деталей; в противном случае можно повредить антипригарное покрытие.

  • Если ко дну противня прилипли остатки пищи, замочите его на 5–10 минут в горячей воде, добавив моющее средство. Это позволит размягчить остатки пищи, и их будет проще удалить с поверхности противня. Убедитесь, что используется моющее средство, которое способно удалить жир.

Примечание. Если на противне или корзине есть жирные пятна, которые не получилось удалить при помощи моющего средства, используйте такое обезжиривающее средство, которое действует сильнее. Следуйте указаниям на упаковке.

Примечание. Противень и корзину аэрогриля Philips можно мыть в посудомоечной машине.

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