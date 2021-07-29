Противень и корзина аэрогриля оснащены антипригарным покрытием. Не используйте металлические чистящие приспособления и абразивные средства для очистки этих деталей; в противном случае можно повредить антипригарное покрытие.

Если ко дну противня прилипли остатки пищи, замочите его на 5–10 минут в горячей воде, добавив моющее средство. Это позволит размягчить остатки пищи, и их будет проще удалить с поверхности противня. Убедитесь, что используется моющее средство, которое способно удалить жир.