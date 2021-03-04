Если эспрессо-кофемашина Philips/Saeco издает громкий или необычный шум, вы можете найти возможные причины и способы устранения проблемы ниже.
Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco издает странные звуки
Резервуар для воды вставлен не полностью
Очень важно, чтобы резервуар для воды был должным образом установлен в кофемашину. Если он установлен некорректно, он может всасывать воздух вместо воды.
- Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды на передней панели, убедитесь, что резервуар задвинут максимально глубоко.
- Если ваша эспрессо-кофемашина оснащена резервуаром для воды с верхним расположением, убедитесь, что вокруг резервуара нет грязи, частиц или кофейных зерен.
В кофемашину попал воздух
При попадании воздуха машина издает громкий звук, и вода перестает поступать в устройство из резервуара для воды. Для решения проблемы выполните следующие действия.
- ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину.
- Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean (или любой другой фильтр для воды).
- Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
- Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
- Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
- Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
- Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
- Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
- Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.
Примечание. Если фильтр для воды AquaClean использовался на протяжении более 3 месяцев, замените его, так как фильтр может быть засорен.
Варочная группа загрязнена и нуждается в смазке
Шум от кофемашины при приготовлении кофе является нормальным явлением. Однако если кофемашина издает необычный шум, рекомендуется очистить варочную группу и смазать ее.
Важно еженедельно промывать варочную группу эспрессо-кофемашины Philips/Saeco. Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
- Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
- Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
- Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
Если эти решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.