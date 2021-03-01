На кофемашине Philips/Saeco отображается код ошибки

Если в работе эспрессо-кофемашины Philips происходит сбой, появляется красный экран со значком, а также кодовый номер, например 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. Ниже приведены описания кодов ошибок и способы устранения этих ошибок.



Примечание. Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок, не представленные в списке выше, мы рекомендуем вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи, так как ваша кофемашина нуждается в обслуживании.

Код ошибки 01: Кофемолка не работает должным образом

Чтобы устранить проблему, очистите воронку для кофе и выполните дополнительную очистку с помощью пылесоса. Выполните следующие шаги: Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд). Извлеките варочную группу. Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки. Если воронка для предварительно молотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу. Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Возможно, придется приложить усилие. Уберите высыпавшийся молотый кофе с помощью пылесоса. Установите пылесос у выходного отверстия воронки для кофе, прикройте воронку для молотого кофе рукой. Или наоборот, поместите пылесос сверху и прикройте нижнюю часть. Установите на место варочную группу, включите кофемашину и приготовьте эспрессо. После приготовления проверьте, не забилась ли воронка молотым кофе. В этом случае повторно проведите процедуру очистки. Примечание. Чтобы избежать засорения воронки для кофе, не наливайте воду в контейнер для кофейных зерен и еженедельно проводите очистку воронки для кофе. Появление кода E01 указывает на то, что кофемолка не работает должным образом из-за засорившейся воронки с молотым кофе.Чтобы устранить проблему, очистите воронку для кофе и выполните дополнительную очистку с помощью пылесоса. Выполните следующие шаги:. Чтобы избежать засорения воронки для кофе, не наливайте воду в контейнер для кофейных зерен и еженедельно проводите очистку воронки для кофе.

Код ошибки 03: Варочная группа загрязнена Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд). Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину. Если отображается код E03, варочная группа засорилась и не работает должным образом. Промойте варочную группу, чтобы решить проблему. См. инструкции по очистке ниже. Play Pause

Код ошибки 04: Варочная группа не установлена должным образом Если отображается код E04, в кофемашину не установлена варочная группа. Откройте сервисную дверцу кофемашины и установите варочную группу на место. При правильной установке варочной группы вы услышите щелчок.

Код ошибки 05: В каналы подачи воды попал воздух Для того чтобы выпустить воздух из кофемашины, выполните следующие действия.



1. Отключите кофемашину

2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.

3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.

4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.



Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.



1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.

2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.

3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.

4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.

5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды. Play Pause

Код ошибки 14: Кофемашина перегрелась Появление кода ошибки 14 указывает на то, что эспрессо-кофемашина перегрелась. Для устранения этой проблемы выключите машину и подождите 30 минут, пока она не остынет.