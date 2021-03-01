Если в работе эспрессо-кофемашины Philips происходит сбой, появляется красный экран со значком, а также кодовый номер, например 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. Ниже приведены описания кодов ошибок и способы устранения этих ошибок.
Примечание. Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок, не представленные в списке выше, мы рекомендуем вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи, так как ваша кофемашина нуждается в обслуживании.
На кофемашине Philips/Saeco отображается код ошибки
Код ошибки 01: Кофемолка не работает должным образом
Появление кода E01 указывает на то, что кофемолка не работает должным образом из-за засорившейся воронки с молотым кофе.
Чтобы устранить проблему, очистите воронку для кофе и выполните дополнительную очистку с помощью пылесоса. Выполните следующие шаги:
Чтобы устранить проблему, очистите воронку для кофе и выполните дополнительную очистку с помощью пылесоса. Выполните следующие шаги:
- Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
- Извлеките варочную группу.
- Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки. Если воронка для предварительно молотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу.
- Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Возможно, придется приложить усилие.
- Уберите высыпавшийся молотый кофе с помощью пылесоса.
- Установите пылесос у выходного отверстия воронки для кофе, прикройте воронку для молотого кофе рукой. Или наоборот, поместите пылесос сверху и прикройте нижнюю часть.
- Установите на место варочную группу, включите кофемашину и приготовьте эспрессо.
- После приготовления проверьте, не забилась ли воронка молотым кофе. В этом случае повторно проведите процедуру очистки.
Код ошибки 03: Варочная группа загрязнена
Если отображается код E03, варочная группа засорилась и не работает должным образом. Промойте варочную группу, чтобы решить проблему. См. инструкции по очистке ниже.
- Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
- Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
- Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
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Код ошибки 04: Варочная группа не установлена должным образом
Если отображается код E04, в кофемашину не установлена варочная группа. Откройте сервисную дверцу кофемашины и установите варочную группу на место. При правильной установке варочной группы вы услышите щелчок.
Код ошибки 05: В каналы подачи воды попал воздух
Для того чтобы выпустить воздух из кофемашины, выполните следующие действия.
1. Отключите кофемашину
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.
1. Отключите кофемашину
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.
Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.
1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.
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Код ошибки 14: Кофемашина перегрелась
Появление кода ошибки 14 указывает на то, что эспрессо-кофемашина перегрелась. Для устранения этой проблемы выключите машину и подождите 30 минут, пока она не остынет.
Код ошибки 11 или 19: Устройству нужно адаптироваться к комнатной температуре
При появлении кода ошибки 11 или 19 подождите некоторое время, чтобы машина адаптировалась к комнатной температуре после транспортировки/хранения вне помещения. Эти ошибки чаще происходят зимой, особенно в холодные дни, когда температура на улице составляет около 0 градусов.
Выключите кофемашину, подождите 30 минут, а затем включите ее снова.
Также стоит убедиться, что штекер должным образом подключен к разъему на задней панели кофемашины. Надавите на него до полной фиксации! Убедитесь, что вилка питания должным образом вставлена в розетку электросети.
Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок или если решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.
Выключите кофемашину, подождите 30 минут, а затем включите ее снова.
Также стоит убедиться, что штекер должным образом подключен к разъему на задней панели кофемашины. Надавите на него до полной фиксации! Убедитесь, что вилка питания должным образом вставлена в розетку электросети.
Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок или если решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.