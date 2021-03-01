Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары
EP4341/50 Philips 4300 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
Просмотреть продукт

Philips 4300 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP4341/50

На кофемашине Philips/Saeco отображается код ошибки

Если в работе эспрессо-кофемашины Philips происходит сбой, появляется красный экран со значком, а также кодовый номер, например 01, 03, 04, 05, 11, 14 или 19. Ниже приведены описания кодов ошибок и способы устранения этих ошибок.

Примечание. Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок, не представленные в списке выше, мы рекомендуем вам связаться с нами для получения дальнейшей помощи, так как ваша кофемашина нуждается в обслуживании.

Код ошибки 01: Кофемолка не работает должным образом

Появление кода E01 указывает на то, что кофемолка не работает должным образом из-за засорившейся воронки с молотым кофе.
Чтобы устранить проблему, очистите воронку для кофе и выполните дополнительную очистку с помощью пылесоса. Выполните следующие шаги:
  1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
  2. Извлеките варочную группу.
  3. Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки.  Если воронка для предварительно молотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу.
  4. Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Возможно, придется приложить усилие.
  5. Уберите высыпавшийся молотый кофе с помощью пылесоса.
  6. Установите пылесос у выходного отверстия воронки для кофе, прикройте воронку для молотого кофе рукой. Или наоборот, поместите пылесос сверху и прикройте нижнюю часть.
  7. Установите на место варочную группу, включите кофемашину и приготовьте эспрессо.
  8. После приготовления проверьте, не забилась ли воронка молотым кофе. В этом случае повторно проведите процедуру очистки.
Примечание. Чтобы избежать засорения воронки для кофе, не наливайте воду в контейнер для кофейных зерен и еженедельно проводите очистку воронки для кофе.
Очистка воронки для кофе на эспрессо-кофемашине Philips

Код ошибки 03: Варочная группа загрязнена

Если отображается код E03, варочная группа засорилась и не работает должным образом. Промойте варочную группу, чтобы решить проблему. См. инструкции по очистке ниже.
  1. Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
  2. Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
  3. Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
Play Pause

Код ошибки 04: Варочная группа не установлена должным образом

Если отображается код E04, в кофемашину не установлена варочная группа. Откройте сервисную дверцу кофемашины и установите варочную группу на место. При правильной установке варочной группы вы услышите щелчок.

Код ошибки 05: В каналы подачи воды попал воздух

Для того чтобы выпустить воздух из кофемашины, выполните следующие действия.

1. Отключите кофемашину
2. Опустошите резервуар для воды и извлеките фильтр AquaClean или любой другой фильтр для воды.
3. Наполните резервуар водой и установите его обратно в кофемашину.
4. Снова включите кофемашину. После нагрева кофемашины запустите подачу 2–3 чашек горячей воды.

Если вы используете фильтр для воды AquaClean, выполните следующие дополнительные действия, чтобы убедиться, что фильтр готов к работе и установлен должным образом.

1. Потрясите фильтр для воды AquaClean в течение 5 секунд.
2. Поместите фильтр в перевернутом положении в контейнер/емкость с водой и подождите, пока из него полностью не выйдет воздух.
3. Поместите фильтр обратно в резервуар для воды и заполните резервуар водой.
4. Перезапустите кофемашину, выключив ее и включив повторно.
5. Выберите подачу горячей воды и наберите 2–3 порций горячей воды.
Play Pause

Код ошибки 14: Кофемашина перегрелась

Появление кода ошибки 14 указывает на то, что эспрессо-кофемашина перегрелась. Для устранения этой проблемы выключите машину и подождите 30 минут, пока она не остынет.

Код ошибки 11 или 19: Устройству нужно адаптироваться к комнатной температуре

При появлении кода ошибки 11 или 19 подождите некоторое время, чтобы машина адаптировалась к комнатной температуре после транспортировки/хранения вне помещения. Эти ошибки чаще происходят зимой, особенно в холодные дни, когда температура на улице составляет около 0 градусов. 

Выключите кофемашину, подождите 30 минут, а затем включите ее снова. 

Также стоит убедиться, что штекер должным образом подключен к разъему на задней панели кофемашины. Надавите на него до полной фиксации! Убедитесь, что вилка питания должным образом вставлена в розетку электросети. 

Если на эспрессо-кофемашине отображаются другие коды ошибок или если решения не помогли устранить проблему, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

Информация на данной странице относится к моделям: EP4341/50 , EP5447/90 , EP5444/90 , EP4349/70 , EP4346/70 , EP4343/50 , SM7684/00 , EP5331/10 , EP5030/10 , EP5045/10 , EP5040/10 , EP5035/10 , EP5034/10 , EP5060/10 , EP5315/10 , EP5314/10 , EP5310/10 , EP5065/10 , EP3559/10 , SM5572/10 , SM5573/10 , SM5570/10 , SM7580/00 , SM7683/00 , SM7685/00 , EP3519/00 , EP3558/00 , EP3559/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , HD8925/09 , HD8654/59 , HD8916/19 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8916/09 , HD8651/29 , HD8928/09 , HD8858/01 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8887/19 , HD8859/01 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8918/09 , HD8912/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8822/09 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8919/59 , HD9712/01 , HD8969/09 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8865/09 , HD8886/19 , HD8646/01 , HD8650/09 , HD8664/09 , HD8665/09 , HD8762/19 , HD8966/11 , HD8880/09 , HD8884/09 , HD8881/09 , HD8763/09 , HD8964/01 , HD8761/09 , HD8763/19 , HD8760/09 , HD8768/09 , HD8769/09 , HD8769/01 , HD8920/09 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8930/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8750/19 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8852/09 , HD8756/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8946/09 , HD8833/31 , HD8839/32 , HD8833/39 , HD8743/19 , HD8944/09 , HD8943/19 , HD8856/09 , HD8854/09 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8943/29 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/11 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9755/11 , RI9752/11 , RI9745/01 , RI9752/47 , RI9755/21 , RI9752/41 , RI9752/43 , RI9752/48 , RI9752/01 , RI9752/31 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

Заявка на сервис
Другие похожие проблемы

Другие вопросы

Уведомления об ошибке (1)
Кофемолка (1)
Протечка (1)
Будильник (1)

Ищете информацию о другом продукте?

Ключевые слова для поиска
Рекомендуемые результаты
    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Найдено более 1 продукта.

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов
    Зарегистрируйте продукт
    Зарегистрируйте продукт

    Отслеживание параметров гарантии на продукт

    Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

    Простой доступ к поддержке для продуктов.

    Зарегистрируйте продукт