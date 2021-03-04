Если варочная группа и ее детали недостаточно смазаны, под варочной группой или вокруг нее может скапливаться молотый кофе. Следуйте инструкциям по смазке деталей варочной группы:

Выключите эспрессо-кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд). Извлеките варочную группу из кофемашины и промойте ее чистой теплой водой. Позвольте ей высохнуть. Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы. Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы. Нанесите тонкий слой смазки на планки с обеих сторон.

Примечание. Для смазывания варочной группы используйте смазку Philips/Saeco HD5061. Ее можно приобрести в нашем интернет-магазине здесь.