Если внутри или под варочной группой эспрессо-кофемашины Philips/Saeco вы нашли молотый кофе, ознакомьтесь с решениями ниже или посмотрите обучающий видеоролик.
Молотый кофе под варочной группой кофемашины Saeco
Смазка варочной группы
Если варочная группа и ее детали недостаточно смазаны, под варочной группой или вокруг нее может скапливаться молотый кофе. Следуйте инструкциям по смазке деталей варочной группы:
- Выключите эспрессо-кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
- Извлеките варочную группу из кофемашины и промойте ее чистой теплой водой. Позвольте ей высохнуть.
- Нанесите тонкий слой смазки на поршень варочной группы.
- Нанесите тонкий слой смазки вокруг стержня в нижней части варочной группы.
- Нанесите тонкий слой смазки на планки с обеих сторон.
Примечание. Для смазывания варочной группы используйте смазку Philips/Saeco HD5061. Ее можно приобрести в нашем интернет-магазине здесь.
Варочная группа загрязнена
Из-за мелкого помола внутри кофемашины и под варочной группой может присутствовать некоторое количество просыпавшегося молотого кофе; это нормальное явление. Рекомендуется промывать варочную группу эспрессо-кофемашины Philips/Saeco и очищать ее внутреннюю часть еженедельно.
Для очистки следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
- Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
- Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
- Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
Если эти решения не помогли решить проблему, свяжитесь с нами для дальнейшей помощи.