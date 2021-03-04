Эспрессо-кофемашина Philips/Saeco перемалывает кофейные зерна, но не готовит кофе? Ниже вы найдете возможные причины этой проблемы.
Кофемашина Saeco потребляет и не готовит молотый кофе
Использование функции приготовления предварительно молотого кофе
При использовании функции приготовления предварительно молотого кофе для приготовления кофе необходимо включить кофемашину и подготовить ее к использованию, прежде чем добавлять предварительно молотый кофе в соответствующее отделение.
Порция молотого кофе — 1 ложка (в комплекте); засыпать кофе необходимо в отделение с крышкой на верхней панели устройства. Слишком большая порция молотого кофе приведет к переполнению варочной группы и прерыванию процесса приготовления кофе. Молотый кофе будет выброшен из варочной группы, а порция кофе не будет приготовлена.
Варочная группа загрязнена
Кофе может не подаваться из кофемашины из-за засора или грязи в варочной группе. Варочную группу необходимо мыть еженедельно. Следуйте представленным ниже инструкциям или посмотрите видеоинструкцию:
- Выключите кофемашину и подождите, пока она полностью отключится и перестанет издавать какие-либо звуки (это займет около 15–20 секунд).
- Откройте сервисную дверцу и извлеките варочную группу. Для этого нажмите и удерживайте кнопку PUSH, расположенную справа, одновременно с этим извлекая варочную группу на себя.
- Тщательно промойте варочную группу теплой водой и дайте ей высохнуть, а затем установите назад в кофемашину.
Недостаточно кофейных зерен или воды
Если для приготовления кофе недостаточно кофейных зерен или воды, процесс приготовления будет прерван, и молотый кофе будет выброшен в контейнер для кофейной гущи.
Для устранения этой проблемы перед началом приготовления убедитесь, что вы загрузили достаточное количество кофейных зерен и воды.
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