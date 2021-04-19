Если вы обнаружите, что кофе, приготовленный с помощью эспрессо-кофемашины Philips/Saeco, недостаточно теплый, попробуйте воспользоваться этими советами для повышения температуры кофе.
Кофе из кофемашины Philips/Saeco недостаточно теплый
Настройте параметры температуры (только для некоторых моделей)
Если в эспрессо-кофемашине предусмотрена возможность регулировки температуры кофе, просто установите максимально возможную температуру.
Более подробные пошаговые инструкции см. в руководстве по эксплуатации эспрессо-кофемашины или на странице Coffee Care.
Перед приготовлением напитка предварительно разогрейте чашку
Температура напитка будет ниже, если он будет налит в холодную чашку. Перед приготовлением кофе рекомендуется предварительно подогреть чашку, помыв ее под горячей водой.
Вы пьете кофе с молоком
При добавлении в кофе холодного молока или взбитой молочной пены температура кофе всегда будет ниже. .
Кофемашину необходимо очистить от накипи
Когда в последний раз вы проводили очистку эспрессо-кофемашины от накипи? В кофемашине может образовываться накипь, что приведет к снижению температуры кофе.
Для очистки кофемашины от накипи см. инструкции в руководстве по эксплуатации или нажмите здесь.
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