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SM7684/00 Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина
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Saeco Xelsis Автоматическая кофемашина

SM7684/00

После установки фильтра Saeco AquaClean появляется сигнал очистки от накипи.

Если сигнал очистки от накипи появляется после установки фильтра для воды и против накипи Saeco AquaClean, у этой проблемы может быть несколько причин. Узнайте, как решить эту проблему самостоятельно.

Фильтр используется в первый раз

  • Причина. Активация фильтра не подтверждена в меню кофемашины. После установки фильтра в резервуар для воды необходимо всегда подтверждать операцию в меню кофемашины.

  • Решение. Сначала выполните очистку кофемашины от накипи, а затем установите фильтр для воды Saeco AquaClean. Подтвердите активацию фильтра: перейдите в меню кофемашины, выберите AquaClean, затем ON (Вкл.) и подтвердите выбор параметра ON (Вкл.), поставив знак подтверждения V. На дисплее появится символ фильтра.

Была произведена замена фильтра

  • Причина. Новый фильтр для воды AquaClean не подтвержден в меню кофемашины. После установки нового фильтра необходимо всегда подтверждать эту операцию в меню кофемашины.

  • Решение. Сначала выполните очистку кофемашины от накипи, а затем установите фильтр для воды Saeco AquaClean. Подтвердите активацию фильтра: перейдите в меню кофемашины, выберите AquaClean, затем ON (Вкл.) и подтвердите выбор параметра ON (Вкл.), поставив знак подтверждения V. На дисплее появится символ фильтра.

Замена фильтра была произведена несвоевременно

  • Причина. Замена фильтра была произведена несвоевременно. Фильтр необходимо заменять, когда появляется индикация “0 %” и символ начинает быстро мигать. Если символ фильтра исчез с дисплея, время вышло.

  • Решение. Сначала выполните очистку кофемашины от накипи, а затем установите фильтр для воды Saeco AquaClean. Подтвердите активацию фильтра: перейдите в меню кофемашины, выберите AquaClean, затем ON (Вкл.) и подтвердите выбор параметра ON (Вкл.), поставив знак подтверждения V. На дисплее появится символ фильтра.

Изделие несовместимо с данной кофемашиной

  • Причина. Кофемашина не позволяет воспользоваться преимуществами очистки от накипи с помощью фильтра для воды Saeco AquaClean.

  • Кофемашина совместима с изделием, если на резервуаре для воды имеется наклейка AquaClean.

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