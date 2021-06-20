Если сигнал очистки от накипи появляется после установки фильтра для воды и против накипи Saeco AquaClean, у этой проблемы может быть несколько причин. Узнайте, как решить эту проблему самостоятельно.
После установки фильтра Saeco AquaClean появляется сигнал очистки от накипи.
Фильтр используется в первый раз
Причина. Активация фильтра не подтверждена в меню кофемашины. После установки фильтра в резервуар для воды необходимо всегда подтверждать операцию в меню кофемашины.
Решение. Сначала выполните очистку кофемашины от накипи, а затем установите фильтр для воды Saeco AquaClean. Подтвердите активацию фильтра: перейдите в меню кофемашины, выберите AquaClean, затем ON (Вкл.) и подтвердите выбор параметра ON (Вкл.), поставив знак подтверждения V. На дисплее появится символ фильтра.
Была произведена замена фильтра
Причина. Новый фильтр для воды AquaClean не подтвержден в меню кофемашины. После установки нового фильтра необходимо всегда подтверждать эту операцию в меню кофемашины.
Решение. Сначала выполните очистку кофемашины от накипи, а затем установите фильтр для воды Saeco AquaClean. Подтвердите активацию фильтра: перейдите в меню кофемашины, выберите AquaClean, затем ON (Вкл.) и подтвердите выбор параметра ON (Вкл.), поставив знак подтверждения V. На дисплее появится символ фильтра.
Замена фильтра была произведена несвоевременно
Причина. Замена фильтра была произведена несвоевременно. Фильтр необходимо заменять, когда появляется индикация “0 %” и символ начинает быстро мигать. Если символ фильтра исчез с дисплея, время вышло.
Решение. Сначала выполните очистку кофемашины от накипи, а затем установите фильтр для воды Saeco AquaClean. Подтвердите активацию фильтра: перейдите в меню кофемашины, выберите AquaClean, затем ON (Вкл.) и подтвердите выбор параметра ON (Вкл.), поставив знак подтверждения V. На дисплее появится символ фильтра.
Изделие несовместимо с данной кофемашиной
Причина. Кофемашина не позволяет воспользоваться преимуществами очистки от накипи с помощью фильтра для воды Saeco AquaClean.
Кофемашина совместима с изделием, если на резервуаре для воды имеется наклейка AquaClean.