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EP4341/50 Philips 4300 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
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Philips 4300 Series Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

EP4341/50

Кофемашина Philips/Saeco не перемалывает кофейные зерна.

Если кофемашина Philips/Saeco не перемалывает кофейные зерна, а кофемолка при этом вращается, разблокируйте воронку для кофе и измените степень помола.

Разблокируйте воронку для кофе, выполните дополнительную очистку

Разблокируйте воронку для кофе с помощью ручки ложки и выполните очистку пылесосом.

  1. ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину и дождитесь, когда все звуки прекратятся (это может занять до 15–20 секунд).
  2. Извлеките варочную группу.
  3. Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки.
    Примечание. Если воронка для молотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу.
  4. Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Примечание. Возможно, придется приложить усилие.
  5. Уберите высыпавшийся молотый кофе с помощью пылесоса.
  6. Установите пылесос у выходного отверстия воронки для кофе, прикройте воронку для молотого кофе рукой. Или наоборот, поместите пылесос сверху и прикройте нижнюю часть.
  7. Установите на место варочную группу, включите кофемашину и приготовьте эспрессо.
  8. После приготовления проверьте, не забилась ли воронка молотым кофе. В противном случае повторите инструкции по очистке.

Предотвращение загрязнения воронки для кофе

  • Не наливайте воду в контейнер для кофейных зерен.
  • Еженедельно проводите очистку воронки для кофе.
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Выберите более крупный помол

Регулятор настройки степени помола размещен в контейнере для кофейных зерен. В некоторых кофемашинах для изменения степени помола требуется дополнительный многофункциональный инструмент.

Изменение степени помола:

  1. Поместите чашку под носик выхода кофе.
  2. Нажмите на кнопку приготовления большой порции кофе/эспрессо лунго.
  3. Когда кофемолка начнет молоть зерна, нажмите на регулятор кофемолки и постепенно, деление за делением, поворачивайте его. Не поворачивайте регулятор после остановки помола. В некоторых кофемашинах для изменения степени помола требуется многофункциональный ключ (ложка для кофе). Вставьте ложку для кофе обратной стороной в регулятор степени помола, прижмите и поверните на одно деление.
  4. Приготовьте эспрессо и при необходимости снова проведите настройку.

Информация на данной странице относится к моделям: EP4341/50 , EP5447/90 , EP5444/90 , EP4349/70 , EP4346/70 , EP4343/50 , EP1222/00 , EP1224/00 , EP2231/40 , EP3243/70 , EP3246/70 , EP5331/10 , EP5030/10 , EP5045/10 , EP5040/10 , EP5035/10 , EP5034/10 , EP5060/10 , EP5315/10 , EP5314/10 , EP5310/10 , EP5065/10 , SM5572/10 , SM5573/10 , SM5570/10 , EP3519/00 , EP3558/00 , EP3559/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , HD8925/09 , HD8654/59 , HD8916/19 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8916/09 , HD8651/29 , HD8928/09 , HD8858/01 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8887/19 , HD8859/01 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8918/09 , HD8912/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8822/09 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8919/59 , HD9712/01 , HD8969/09 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8865/09 , HD8886/19 , HD8646/01 , HD8650/09 , HD8664/09 , HD8665/09 , HD8762/19 , HD8966/11 , HD8880/09 , HD8884/09 , HD8881/09 , HD8763/09 , HD8964/01 , HD8761/09 , HD8763/19 , HD8760/09 , HD8768/09 , HD8769/09 , HD8769/01 , HD8920/09 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8930/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8750/19 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8852/09 , HD8756/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8946/09 , HD8833/31 , HD8839/32 , HD8833/39 , HD8743/19 , HD8944/09 , HD8943/19 , HD8856/09 , HD8854/09 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8943/29 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/11 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9755/11 , RI9752/11 , RI9745/01 , RI9752/47 , RI9755/21 , RI9752/41 , RI9752/43 , RI9752/48 , RI9752/01 , RI9752/31 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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