Если кофемашина Philips/Saeco не перемалывает кофейные зерна, а кофемолка при этом вращается, разблокируйте воронку для кофе и измените степень помола.
Кофемашина Philips/Saeco не перемалывает кофейные зерна.
Разблокируйте воронку для кофе, выполните дополнительную очистку
Разблокируйте воронку для кофе с помощью ручки ложки и выполните очистку пылесосом.
- ВЫКЛЮЧИТЕ кофемашину и дождитесь, когда все звуки прекратятся (это может занять до 15–20 секунд).
- Извлеките варочную группу.
- Откройте крышку воронки для молотого кофе и поместите внутрь ручку ложки.
Примечание. Если воронка для молотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки в трубку снизу.
- Перемещайте ручку вверх и вниз, чтобы протолкнуть молотый кофе. Примечание. Возможно, придется приложить усилие.
- Уберите высыпавшийся молотый кофе с помощью пылесоса.
- Установите пылесос у выходного отверстия воронки для кофе, прикройте воронку для молотого кофе рукой. Или наоборот, поместите пылесос сверху и прикройте нижнюю часть.
- Установите на место варочную группу, включите кофемашину и приготовьте эспрессо.
- После приготовления проверьте, не забилась ли воронка молотым кофе. В противном случае повторите инструкции по очистке.
Предотвращение загрязнения воронки для кофе
- Не наливайте воду в контейнер для кофейных зерен.
- Еженедельно проводите очистку воронки для кофе.
Выберите более крупный помол
Регулятор настройки степени помола размещен в контейнере для кофейных зерен. В некоторых кофемашинах для изменения степени помола требуется дополнительный многофункциональный инструмент.
Изменение степени помола:
- Поместите чашку под носик выхода кофе.
- Нажмите на кнопку приготовления большой порции кофе/эспрессо лунго.
- Когда кофемолка начнет молоть зерна, нажмите на регулятор кофемолки и постепенно, деление за делением, поворачивайте его. Не поворачивайте регулятор после остановки помола. В некоторых кофемашинах для изменения степени помола требуется многофункциональный ключ (ложка для кофе). Вставьте ложку для кофе обратной стороной в регулятор степени помола, прижмите и поверните на одно деление.
- Приготовьте эспрессо и при необходимости снова проведите настройку.