Консистенция брикетов кофемашины Saeco/Philips зависит от настроек кофемашины и типа приготовляемых напитков.
Брикеты в кофемашине Philips/Saeco получаются водянистыми.
При первом использовании
Если первые напитки получаются водянистыми, это нормально, так как система Saeco проводит регулировку. Приготовьте еще 5–7 чашек кофе.
При регулярном использовании и приготовлении напитков определенного типа
- После приготовления кофейного напитка при низком давлении, например американо, Café Crema или классического кофе. Консистенция брикетов отработанного кофе будет всегда водянистой, и в контейнере для кофейной гущи будет скапливаться больше воды.
- После проведения цикла автоматической промывки/очистки остатки воды попадают в контейнер для кофейной гущи, что делает брикеты водянистыми.
После изменения настроек кофемашины
Для достижения идеального вкуса кофе попробуйте использовать различные настройки.
Изменение параметров кофемашины может привести к изменению вкуса напитка и консистенции брикетов отработанного кофе.
Например, измените настройку степени помола (на более тонкий) или объема кофе (меньший) и повторите попытку.
- При выборе крупного помола напиток получается менее крепким, а брикет кофе — более водянистым.
- Чем больше объем кофе, тем менее крепким получается напиток и тем более водянистым получается брикет.
- Чем ниже степень крепости кофе, тем более водянистым получается брикет.