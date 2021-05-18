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S9987/59 Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья НОВИНКА
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Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

S9987/59

Бритва Philips не работает

Если бритва Philips не работает или не включается, ниже представлены возможные причины и рекомендации по самостоятельному устранению неполадки.

Бритва Philips не заряжена

Если у вас бритва Philips с аккумулятором, возможно, она полностью разряжена. Рекомендуется зарядить бритву, а затем снова попробовать включить ее. Подробную информацию о зарядке бритвы см. в руководстве пользователя.

Если ваша бритва Philips работает от электросети, ее следует подключить к работающей розетке.

Бритва Philips загрязнена

Возможно, бритва не включается или не работает из-за загрязнения. Внутри прибора могли скопиться волосы или частицы грязи, которые и блокируют работу бритвенных головок.

Необходимо тщательно очистить бритву, чтобы устранить эту неисправность. Если возможно, снимите бритвенную головку и очистите бритву изнутри. Подробные инструкции по очистке приведены в руководстве пользователя.

На некоторых моделях бритвы мигает специальный символ, напоминающий о необходимости очистки бритвы.

Символ напоминания об очистке бритвы Philips

Бритва Philips неправильно собрана

Также возможно, что бритва не работает из-за неправильной сборки. Инструкции о том, как собрать бритву, даны в руководстве пользователя.

На бритве Philips включена дорожная блокировка

Некоторые бритвы Philips оснащены функцией дорожной блокировки. При активации данной функции бритва не включается. В зависимости от модели на бритве может мигать специальный символ, указывающий на то, что включена дорожная блокировка.

Для выключения дорожной блокировки нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения бритвы в течение трех-пяти секунд. После этого снова попробуйте включить бритву.

Символ дорожной блокировки бритвы Philips

Бритва Philips повреждена

Возможно, механизм бритвы Philips поврежден или изношен настолько, что мотор не работает. В этом случае свяжитесь с нами для получения помощи.

Информация на данной странице относится к моделям: S9987/59 , HQ6940/33 , HQ6990/33 , HQ6970/33 , S5583/10 , S7786/59 , S7783/59 , S7782/50 , S5589/38 , S5589/30 , S5588/38 , S5587/30 , S5587/10 , S5586/66 , S5585/35 , S5585/10 , S5584/50 , S1131/41 , S3333/54 , S3232/52 , S3134/51 , S3133/51 , S1332/41 , S1232/41 , S1133/41 , S1231/41 , S1333/41 , S1110/04 , S5572/10 , S9531/31 , S6610/11 , S7960/17 , S7910/16 , S6640/44 , S5100/06 , S5400/06 , S3350/06 , SP9861/16 , SP9862/14 , AT610/14 , AT620/14 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , S5530/06 , S5672/41 , S5550/44 , S3120/06 , S1100/04 , S1520/04 , S1510/04 , S1310/04 , S3510/06 , S9041/12 , RQ1155/16 , S7310/12 , S5310/06 , S5330/41 , S5110/06 , S7720/26 , S7530/50 , S7510/41 , S738/17 , S7370/12 , S728/17 , S5620/41 , S5420/06 , S5400/26 , RQ1297/23 , RQ1145/16 , AT756/16 , S9031/12 , YS536/71 , S9711/31 , S9521/31 , S9511/41 , S9151/31 , S9111/41 , RQ1155/17 , YS521/17 , YS534/17 , HQ6947/16 , RQ1253/16 , RQ1185/21 , RQ1275/16 , RQ1280/21 , RQ1280/17 , AT750/26 , HQ6906/16 , HQ6927/16 , RQ1151/16 , RQ1295/23 , RQ1175/16 , RQ1253/17 , AT750/16 , AT890/16 , AT891/16 , RQ1150/16 , RQ1290/23 , RQ1260/21 , RQ1260/16 , RQ1250/16 , RQ1180/16 , RQ1160/17 , RQ1160/16 , HQ7330/19 , HQ6990/99 , HQ6900/16 , HQ6970/16 , HQ6940/16 , HQ6920/16 , HQ6990/16 , HQ6710/16 , HQ7742/16 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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