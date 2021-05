Bluetooth не включен или не выполнено сопряжение

Прежде чем открыть приложение Sonicare, проверьте, что на вашем смартфоне включен Bluetooth. Если он выключен, перейдите в настройки Bluetooth на смартфоне, чтобы включить его.



Если это не помогло, попробуйте выполнить сброс подключения Bluetooth на смартфоне. Для очистки кэша на смартфоне Android или iPhone выполните следующие действия:



Очистка кэша Bluetooth на смартфоне Android

1. Перейдите в меню настройки.

2. Выберите "Диспетчер приложений" (Application Manager).

3. Нажмите "Больше" (More) или символ из 3 точек в правом верхнем углу.

4. Выберите "Показывать системные приложения" (Show system apps).

5. Выберите "Bluetooth" или "Передача данных по Bluetooth" (Bluetooth share).

6. Выберите "Хранилище" (Storage).

7. Коснитесь "Очистить кэш" (Clear Cache).

8. Перезагрузите телефон.

9. Попробуйте повторно подключиться к приложению Sonicare



Очистка кэша Bluetooth на смартфоне iOS

1. Перейдите в меню настройки.

2. Выберите "Bluetooth".

3. Убедитесь, что Bluetooth включен.

4. В разделе "Мои устройства" (my devices) коснитесь значка информации возле зубной щетки.

5. Выберите "Забыть это устройство" (Forget this device).

6. Повторите процедуру подключения к приложению Sonicare.