Как наполнить резервуар пылесоса для влажной уборки?
Если вы хотите наполнить резервуар для воды в пылесосе Philips для влажной уборки, в этой статье вы найдете необходимые рекомендации.
Инструкции
Чтобы наполнить резервуар для воды пылесоса Philips для влажной уборки, выполните следующие действия.
- Наполните резервуар водой.
- Добавьте несколько капель прозрачного жидкого средства для мытья полов (запрещается использовать средства для мытья полов, содержащие воск, масла, молочные кислоты).
- Закрепите на резервуаре тканевую насадку. Посмотрите видеоинструкцию ниже, чтобы узнать, как это сделать.
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