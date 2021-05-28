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SM6480/00 Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
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Saeco GranAroma Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

SM6480/00

На дисплее кофемашины Philips/Saeco не отображается сообщение о том, что контейнер для кофейных зерен пуст.

Если индикатор контейнера для кофейных зерен кофемашины Philips/Saeco работает неправильно, вы легко можете исправить это самостоятельно. Узнайте, как это сделать.

Заполните весь контейнер кофейными зернами

Индикатор контейнера для кофейных зерен еще не отрегулирован. Следуйте приведенным инструкциям, чтобы это исправить.

  1. Заполните контейнер кофейными зернами и не добавляйте новые, пока он не будет полностью опустошен.
  2. К тому времени, когда в контейнере закончатся зерна, кофемашина должна успеть произвести автоматическую регулировку.
  3. Теперь оповещение о том, что контейнер для кофейных зерен пуст, будет отображаться на дисплее.
  4. Повторяйте эти действия каждый раз, когда необходимо поменять тип используемых зерен.

Информация на данной странице относится к моделям: SM6480/00 , SM6582/30 , EP4341/50 , EP5447/90 , EP5444/90 , EP4349/70 , EP4346/70 , EP4343/50 , SM5572/10 , SM5573/10 , SM5570/10 , EP3519/00 , EP3558/00 , EP3559/00 , EP4010/00 , EP4050/10 , HD8925/09 , HD8654/59 , HD8916/19 , HD8827/09 , HD8829/09 , HD8916/09 , HD8651/29 , HD8928/09 , HD8858/01 , HD8889/19 , HD8888/19 , HD8887/19 , HD8859/01 , HD8975/01 , HD8648/01 , HD8918/09 , HD8912/09 , HD8848/09 , HD8842/09 , HD8828/09 , HD8826/09 , HD8825/09 , HD8822/09 , HD8653/41 , HD8653/01 , HD8649/51 , HD8649/11 , HD8649/01 , HD8919/59 , HD9712/01 , HD8969/09 , HD8642/01 , HD8644/01 , HD8865/09 , HD8886/19 , HD8646/01 , HD8650/09 , HD8664/09 , HD8665/09 , HD8762/19 , HD8966/11 , HD8880/09 , HD8884/09 , HD8881/09 , HD8763/09 , HD8964/01 , HD8761/09 , HD8763/19 , HD8760/09 , HD8768/09 , HD8769/09 , HD8769/01 , HD8920/09 , HD8953/09 , HD8954/09 , HD8930/09 , HD8855/09 , HD8857/09 , HD8750/19 , HD8754/19 , HD8750/99 , HD8852/09 , HD8756/09 , HD8752/89 , HD8753/89 , HD8753/19 , HD8751/19 , HD8752/49 , HD8946/09 , HD8833/31 , HD8839/32 , HD8833/39 , HD8743/19 , HD8944/09 , HD8943/19 , HD8856/09 , HD8854/09 , HD8745/09 , HD8745/19 , HD8747/09 , HD8833/19 , HD8836/19 , HD8838/09 , HD8838/32 , HD8943/29 , RI9743/11 , RI9944/01 , RI9943/11 , RI9836/11 , RI9833/11 , RI9755/11 , RI9752/11 , RI9745/01 , RI9752/47 , RI9755/21 , RI9752/41 , RI9752/43 , RI9752/48 , RI9752/01 , RI9752/31 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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