Если кофемашина Philips/Saeco не включается, ниже вы найдете возможные причины и способы самостоятельного решения проблемы.
Главный выключатель на задней панели не установлен в положение ON (Вкл.)
Большинство эспрессо-кофемашин Philips/Saeco оснащены выключателем с двумя положениями — ON (Вкл.) и OFF (Выкл.). Он расположен на задней панели устройства. Перед использованием кофемашины убедитесь, что этот выключатель установлен в положение ON (Вкл.).
Сетевой шнур не подключен должным образом
Убедитесь, что сетевой шнур должным образом вставлен в устройство и подключен к действующей розетке электросети. Если это не помогло, попробуйте подключить устройство к другой розетке.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с эспрессо-кофемашиной, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})
Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.