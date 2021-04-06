Если паровой утюг Philips перестал нагреваться, это может быть обусловлено несколькими причинами. Узнайте здесь, как мы можем вам помочь.
Режим автоматического выключения
На парогенераторе Philips мигает синий индикатор:
Если парогенератор включен и мигает синий индикатор питания или светодиод на ручке, но при этом подошва утюга остается холодной, возможно, на парогенераторе активирована функция автоматического выключения.
Утюг переходит в режим автоотключения, если не используется более пяти-десяти минут. Чтобы продолжить глажение, нажмите кнопку включения/выключения.
На паровом утюге Philips мигает индикатор нагрева
Если утюг оставить в горизонтальном положении более чем на 30 секунд или в вертикальном положении более чем на 8 минут, он автоматически выключится из соображений безопасности.
При этом начинает мигать индикатор нагрева. Сдвиньте утюг с места: он включится и начнет нагреваться.
Неправильно выбрана температура
Убедитесь, что выбрана желаемая температура.
Через 2–3 минуты подошва нагреется.
Если складки не удается разгладить, возможно, ткань недостаточно влажная. Слегка увлажните ткань и выберите более высокую температуру с помощью дискового регулятора нагрева.
Проблема подключения
Проверьте кабель питания, вилку и розетку. Убедитесь, что они исправны.
Неправильный режим напряжения
Если в утюге предусмотрено два режима напряжения, убедитесь, что прибор работает в режиме, соответствующем напряжению в вашей стране (например, 120 В или 240 В).
Утюг больше не включается
В таком случае проблема может заключаться в электронной схеме утюга.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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