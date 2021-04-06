На парогенераторе Philips мигает синий индикатор:

Если парогенератор включен и мигает синий индикатор питания или светодиод на ручке, но при этом подошва утюга остается холодной, возможно, на парогенераторе активирована функция автоматического выключения.

Утюг переходит в режим автоотключения, если не используется более пяти-десяти минут. Чтобы продолжить глажение, нажмите кнопку включения/выключения.

На паровом утюге Philips мигает индикатор нагрева

Если утюг оставить в горизонтальном положении более чем на 30 секунд или в вертикальном положении более чем на 8 минут, он автоматически выключится из соображений безопасности.

При этом начинает мигать индикатор нагрева. Сдвиньте утюг с места: он включится и начнет нагреваться.