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PSG8130/80 PerfectCare 8000 Series Парогенератор НОВИНКА
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PerfectCare 8000 Series Парогенератор

PSG8130/80

Паровой утюг Philips перестал нагреваться

Если паровой утюг Philips перестал нагреваться, это может быть обусловлено несколькими причинами. Узнайте здесь, как мы можем вам помочь.

Режим автоматического выключения

На парогенераторе Philips мигает синий индикатор:

Если парогенератор включен и мигает синий индикатор питания или светодиод на ручке, но при этом подошва утюга остается холодной, возможно, на парогенераторе активирована функция автоматического выключения.

Утюг переходит в режим автоотключения, если не используется более пяти-десяти минут. Чтобы продолжить глажение, нажмите кнопку включения/выключения.

На паровом утюге Philips мигает индикатор нагрева

Если утюг оставить в горизонтальном положении более чем на 30 секунд или в вертикальном положении более чем на 8 минут, он автоматически выключится из соображений безопасности.

При этом начинает мигать индикатор нагрева. Сдвиньте утюг с места: он включится и начнет нагреваться.

Неправильно выбрана температура

Убедитесь, что выбрана желаемая температура.

Через 2–3 минуты подошва нагреется.

Если складки не удается разгладить, возможно, ткань недостаточно влажная. Слегка увлажните ткань и выберите более высокую температуру с помощью дискового регулятора нагрева.

Проблема подключения

Проверьте кабель питания, вилку и розетку. Убедитесь, что они исправны.

Неправильный режим напряжения

Если в утюге предусмотрено два режима напряжения, убедитесь, что прибор работает в режиме, соответствующем напряжению в вашей стране (например, 120 В или 240 В).

Утюг больше не включается

В таком случае проблема может заключаться в электронной схеме утюга.

В этом случае рекомендуем связаться с нами.

Информация на данной странице относится к моделям: PSG8130/80 , PSG8160/30 , PSG8140/80 , GC5037/80 , GC3915/10 , PSG9050/20 , DST6001/20 , DST6002/30 , DST6008/20 , DST6009/30 , GC7920/20 , GC7933/30 , GC7926/20 , GC8711/20 , GC4901/10 , GC4909/60 , GC4908/80 , GC4905/40 , GC4902/20 , GC3929/64 , GC6830/20 , GC6822/30 , GC8930/10 , GC8962/40 , GC8950/30 , GC8942/20 , GC4532/27 , GC4566/80 , GC4563/30 , GC4560/07 , GC4558/20 , GC4556/20 , GC4555/80 , GC4543/30 , GC4542/40 , GC4537/70 , GC4535/20 , GC4533/37 , GC2148/30 , GC3675/30 , GC2676/20 , GC2675/85 , GC2672/40 , GC2671/50 , GC2670/20 , GC2678/30 , GC2142/40 , GC9682/80 , GC9670/50 , GC6820/20 , GC5039/30 , GC5036/20 , GC5034/20 , GC4939/00 , GC4930/10 , GC2146/40 , GC2145/20 , GC5033/80 , GC6833/30 , GC6804/20 , GC6730/30 , GC6709/20 , GC1424/30 , GC1430/20 , GC1440/20 , GC1445/30 , GC1444/80 , GC1441/70 , GC1426/70 , GC3920/20 , GC3925/30 , GC1425/40 , GC7051/30 , GC7057/20 , GC2990/20 , GC7055/20 , GC2998/80 , GC2997/40 , GC2996/20 , GC2995/30 , GC2992/70 , GC2991/30 , GC7805/20 , GC7833/80 , GC7831/20 , GC7808/40 , GC2999/80 , GC4529/07 , GC3802/27 , GC3811/77 , GC3810/27 , GC3803/37 , GC4516/40 , GC4887/30 , GC4882/80 , GC4881/20 , GC4527/00 , GC4526/20 , GC4525/10 , GC4519/30 , GC4517/20 , GC3581/30 , GC8712/20 , GC9410/60 , GC9405/80 , GC9315/30 , GC8735/80 , GC8723/20 , GC8721/30 , GC4506/20 , GC3580/20 , GC3584/30 , GC3582/20 , GC4879/00 , GC7703/20 , GC7710/20 , GC4501/20 , GC4880/20 , GC4885/30 , GC3569/20 , GC4872/60 , GC2980/70 , GC4862/30 , GC4595/40 , GC2988/80 , GC2982/30 , GC2981/20 , GC2986/40 , GC8644/30 , GC8643/30 , GC8625/30 , GC6616/20 , GC1433/40 , GC1436/20 , GC1434/30 , GC4928/30 , GC2984/20 , GC1029/40 , GC4929/80 , GC4922/80 , GC4926/00 , GC4924/20 , GC9620/20 , GC9650/80 , GC9642/60 , GC4520/45 , GC4521/35 , GC6602/20 , GC7035/20 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6631/30 , GC6625/30 , GC6621/20 , GC6615/20 , GC6605/20 , GC4914/27 , GC2088/30 , GC3570/32 , GC4512/20 , GC8651/10 , GC2045/20 , GC4510/30 , GC4522/00 , GC4521/20 , GC4520/10 , GC4511/40 , GC3801/60 , GC3811/70 , GC3810/20 , GC3803/30 , GC3802/20 , GC2045/40 , GC9247/30 , GC8650/80 , GC8641/30 , GC8638/20 , GC4860/37 , GC3593/35 , GC2045/26 , GC1022/40 , GC4910/10 , GC3569/02 , GC3760/32 , GC3721/32 , GC3720/32 , GC3570/02 , GC1026/30 , GC2048/80 , GC2048/30 , GC2046/20 , GC2042/40 , GC2040/70 , GC1028/20 , GC1022/70 , GC4912/80 , GC4919/80 , GC4918/30 , GC4916/00 , GC4914/20 , GC2960/55 , GC2905/50 , GC9246/02 , GC9241/07 , GC9241/02 , GC9231/07 , GC9231/02 , GC9222/02 , GC4415/32 , GC4412/32 , GC4411/32 , GC2965/80 , GC2930/30 , GC2920/70 , GC2910/20 , GC2907/20 , GC2906/70 , GC8615/02 , GC8640/07 , GC8635/07 , GC8630/07 , GC8620/07 , GC8615/07 , GC4820/02 , GC5060/02 , GC5057/02 , GC5055/02 , GC5050/02 , GC4891/02 , GC8620/02 , GC8640/02 , GC8635/02 , GC8630/02 , GC4810/02 , GC4850/02 , GC4890/02 , GC4875/02 , GC4870/02 , GC4865/02 , GC4860/02 , GC4855/02 , GC4852/02 , GC4851/02 , GC3550/02 , GC3551/02 , GC3593/02 , GC9230/02 , GC1480/02 , GC2710/02 , GC1490/02 , GC2965/02 , GC9235/02 , GC9220/02 , GC9245/02 , GC9240/02 , GC2905/02 , GC3592/02 , GC2930/02 , GC2920/02 , GC2910/02 , GC2907/02 , GC2906/02 , GC3720/02 , GC3760/02 , GC3730/02 , GC3721/02 , GC3540/02 , GC3560/02 , GC3740/02 , GC2805/02 , GC2807/02 , GC2806/02 , GC1930/02 , GC3660/02 , GC1960/02 , GC1905/01 , GC1420/02 , GC4490/02 , GC3631/02 , GC3632/02 , GC3620/02 , GC3640/02 , GC3630/02 , GC4710/02 , GC4740/02 , GC4730/02 , GC4721/02 , GC4720/02 , GC4711/02 , GC2810/02 , GC2840/02 , GC2830/02 , GC2820/02 , GC3388/22 , GC3221/02 , GC3588/02 , GC3590/02 , GC4325/02 , GC651/02 , GC1421/02 , GC4621/02 , GC3390/22 , GC4641/02 , GC4741/02 , GC3390/02 , GC4640/02 , GC4610/02 , GC4630/02 , GC4625/02 , GC4620/02 , GC3388/02 , GC4415/02 , GC4411/02 , GC3230/02 , GC3240/02 , GC3106/02 , GC4412/02 , GC4422/02 , GC3320/02 , GC3340/02 , GC3330/02 , GC3321/02 , GC4410/02 , GC4425/02 , GC4420/02 , GC2520/02 , GC2528/02 , GC1110/02 , GC1705/01 , GC2510/02 , GC4440/02 , GC4430/02 , GC1815/02 , GC4340/02 , GC4330/02 , GC4320/02 , GC4310/02 , GC3220/02 , GC1820/02 , GC3109/02 , HI570/02 , HI518/02 , GC1010/01 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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