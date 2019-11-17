Как и другие лезвия, лезвие OneBlade со временем станет менее острым, вследствие чего его эффективность снизится, а вы столкнетесь с тем, что оно не сбривает волосы, а выдирает их. Поэтому важно регулярно заменять лезвие.

Мы рекомендуем выполнять замену лезвия каждые четыре месяца. Этот срок может меняться в зависимости от использования устройства и типа волос. Если у вас очень густые волосы, и вы часто используете OneBlade, возможно, вам придется менять лезвие чаще, чем раз в четыре месяца. Если вы реже используете устройство, лезвия прослужат вам дольше.

Устройство OneBlade оснащено индикатором замены лезвий. Это означает постепенное изменение цвета лезвия на зеленый. При изменении цвета по краям лезвия также появляются стрелки соответствующего цвета. Когда оно становится полностью зеленым, это означает, что пришло время заменить лезвие на новое.

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