Series 3200Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
EP3146/90
Сообщение о полном контейнере для гущи, хотя он пуст
На дисплее кофемашины Philips/Saeco отображается сообщение “Empty ground container” (Опустошите контейнер для кофейной гущи), но контейнер для кофейной гущи пуст? Эту проблему можно решить самостоятельно.
Контейнер для кофейной гущи был установлен на место слишком быстро
Подождите примерно 5 секунд, прежде чем установить контейнер на место. Счетчик количества кофейной гущи будет сброшен.
Кофемашина была выключена
При очистке контейнера для кофейной гущи убедитесь, что кофемашина Philips/Saeco включена. Без этого счетчик будет невозможно обнулить.
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Посмотрите на упаковке
Посмотрите на наклейке внутри продукта
Посмотрите на продукте
Посмотрите в руководстве
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