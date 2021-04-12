Ваше устройство Philips OneBlade оснащено индикатором замены изношенных лезвий.

По мере использования лезвия на нем появится зеленый индикатор. Когда индикатор станет хорошо заметен, рекомендуется заменить лезвие для оптимальных результатов использования OneBlade. Зеленый индикатор носит рекомендательный характер, и вы можете заменить лезвие раньше или позже в зависимости от удовлетворенности результатами бритья.

Всегда используйте с OneBlade только оригинальные лезвия Philips.



Срок службы лезвия может различаться в зависимости от техники использования. Как и лезвия ручных станков, это лезвие со временем затупится, что приведет к неудовлетворительным результатам бритья и регулярному выдиранию волосков во время бритья и подравнивания.