Клапан AirFree совместим с антиколиковыми бутылочками емкостью 125 мл, 260 мл и 330 мл, а также с сосками и фиксирующими кольцами Philips Avent. Антиколиковые бутылочки можно использовать и без клапана AirFree.

При использовании клапана AirFree с бутылочкой емкостью 330 мл вы можете заметить большее количество пузырьков воздуха. Не беспокойтесь! Система AirFree предотвратит попадание воздуха в соску. Воздух будет выведен из соски с помощью клапана AirFree.