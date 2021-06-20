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SCD807/00 Philips Avent Подарочный набор: бутылочка Anti-colic с AirFree™
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Philips Avent Подарочный набор: бутылочка Anti-colic с AirFree™

SCD807/00

С какими бутылочками Philips Avent совместим AirFree

Система AirFree совместима со всеми антиколиковыми бутылочками. Система AirFree не совместима с бутылочками, сосками и фиксирующими кольцами серии Natural. Получите всю информацию здесь.

Клапан AirFree и антиколиковые буылочки

Клапан AirFree совместим с антиколиковыми бутылочками емкостью 125 мл, 260 мл и 330 мл, а также с сосками и фиксирующими кольцами Philips Avent. Антиколиковые бутылочки можно использовать и без клапана AirFree.

При использовании клапана AirFree с бутылочкой емкостью 330 мл вы можете заметить большее количество пузырьков воздуха. Не беспокойтесь! Система AirFree предотвратит попадание воздуха в соску. Воздух будет выведен из соски с помощью клапана AirFree.

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