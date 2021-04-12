Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары
XC8347/01 8000 Series Aqua Plus Беспроводной пылесос
Обратите внимание, что цвет продукта может отличаться от представленного на изображении, но информация по поддержке останется актуальной
Просмотреть продукт

8000 Series Aqua Plus Беспроводной пылесос

XC8347/01

Не могу открыть пылесборник Philips SpeedPro (Max)

Если вы не можете открыть пылесборник пылесоса Philips SpeedPro (Max), скорее всего, это можно легко исправить. Узнайте, как решить проблему самостоятельно.

Инструкции по открытию пылесборника не были соблюдены

При открытии пылесборника SpeedPro (Max) выполняйте следующее.
  1. Нажмите кнопку отсоединения в верхней части SpeedPro (Max), чтобы отсоединить пылесборник. Извлеките пылесборник.
  2. Откройте крышку пылесборника.
  3. Вытряхните мусор из пылесборника в мусорное ведро.
  4. Установите крышку пылесборника на место. Если она установлена правильно, прозвучит щелчок (см. рис. 4).
  5. Установите пылесборник на место. Если он установлен правильно, прозвучит щелчок.
Открытие крышки пылесборника в пылесосе Philips SpeedPro Max

Заявка на сервис

Поиск и устранение неисправностей

Устройство (4)
Высокое качество (1)

Выполните поиск по номеру продукта.

Ключевые слова для поиска
Рекомендуемые результаты
    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
    Ľutujeme, tento produkt sme nenašli. Skontrolujte, či ste vyplnili správne číslo modelu. Číslo modelu pozostáva z písmen, po ktorých nasledujú číslice (napr. HX9903, SP9820). V prípade, že sa pre hľadané číslo modelu nezobrazia žiadne výsledky, odporúčame vám obrátiť sa na kontaktné centrum.
    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Найдено более 1 продукта.

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов
    Зарегистрируйте продукт
    Зарегистрируйте продукт

    Отслеживание параметров гарантии на продукт

    Использование услуги возврата части цены покупки, получение подарков и специальных предложений.

    Простой доступ к поддержке для продуктов.

    Зарегистрируйте продукт