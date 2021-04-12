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XC8347/01 8000 Series Aqua Plus Беспроводной пылесос
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8000 Series Aqua Plus Беспроводной пылесос

XC8347/01

Код ошибки на Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max

Ниже представлена информация о том, что означают коды ошибок беспроводного пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max.

Код ошибки E4 (или h3)

Код ошибки E4 (в перевернутом положении выглядит как h3) означает, что роликовая щетка пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max засорилась.

Чтобы устранить проблему, отключите беспроводной пылесос, осмотрите роликовую щетку и очистите ее от мусора, например волос, шерсти, грязи и пыли.
 
Пылесос Philips SpeedPro Max, код ошибки E4

Код ошибки E6 (или 93)

Код ошибки E6 (в перевернутом положении выглядит как 93) означает, что адаптер пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max обесточен.

Чтобы устранить проблему, убедитесь, что зарядный диск (магнит) правильно присоединен, а адаптер беспроводного пылесоса правильно вставлен в розетку электросети. Если прибор все еще не работает, свяжитесь с нами.
 
Пылесос Philips SpeedPro Max, код ошибки E6

Код ошибки E7 (или L3)

Код ошибки E7 (в перевернутом положении выглядит как L3) означает, что используется несовместимый адаптер. Используйте только адаптер, который входил в комплект поставки вашего беспроводного пылесоса. Если и совместимый адаптер не работает, свяжитесь с нами.
 
Пылесос Philips SpeedPro Max, код ошибки E7

Код ошибки SE (или 35)

Код ошибки SE (в перевернутом положении выглядит как 35) означает, что пылесос Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max не работает или не заряжается из-за слишком низкой или слишком высокой температуры воздуха в помещении либо из-за технической неисправности.

Если в помещении слишком жарко (температура воздуха выше 40 градусов Цельсия) или слишком холодно (ниже 5 градусов Цельсия), отключите прибор от зарядного устройства и перенесите пылесос Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max в другое помещение с более комфортной температурой.

Эти действия не помогли устранить проблему? Для получения помощи свяжитесь с нами.
 
Пылесос Philips SpeedPro Max, код ошибки SE

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