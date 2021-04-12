Код ошибки на Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max

Ниже представлена информация о том, что означают коды ошибок беспроводного пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max.

Код ошибки E4 (или h3) Код ошибки E4 (в перевернутом положении выглядит как h3) означает, что роликовая щетка пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max засорилась.



Чтобы устранить проблему, отключите беспроводной пылесос, осмотрите роликовую щетку и очистите ее от мусора, например волос, шерсти, грязи и пыли.



Код ошибки E6 (или 93) Код ошибки E6 (в перевернутом положении выглядит как 93) означает, что адаптер пылесоса Philips Cordless Vacuum SpeedPro Max обесточен.



Чтобы устранить проблему, убедитесь, что зарядный диск (магнит) правильно присоединен, а адаптер беспроводного пылесоса правильно вставлен в розетку электросети. Если прибор все еще не работает, свяжитесь с нами.



Код ошибки E7 (или L3) Код ошибки E7 (в перевернутом положении выглядит как L3) означает, что используется несовместимый адаптер. Используйте только адаптер, который входил в комплект поставки вашего беспроводного пылесоса. Если и совместимый адаптер не работает, свяжитесь с нами.

