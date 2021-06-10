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HD9925/01 Форма для выпечки
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Форма для выпечки

HD9925/01

Приложение Philips NutriU закрылось со сбоем

Если в приложении Philips NutriU произошел сбой, мы поможем устранить проблему. Узнайте ниже, как решить проблему самостоятельно.

Установлена устаревшая версия

Если у вас установлено приложение NutriU устаревшей версии, оно может работать некорректно.

Загрузите и установите новейшую версию приложения.

Непредвиденная ошибка

Если сбой произошел в приложении NutriU новейшей версии, это значит, что в приложении возникла неожиданная ошибка. Чтобы устранить неисправность, перезапустите телефон.

Если после перезапуска телефона проблема не решилась, рекомендуем удалить приложение и установить его снова.

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    Где найти номер модели?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве
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