Зубная щетка Philips Sonicare не заряжается
Зубная щетка Philips Sonicare не заряжается? Следуйте рекомендациям ниже, чтобы найти причину проблемы с зарядкой и устранить ее самостоятельно.
Используется неоригинальное зарядное устройство
Убедитесь, что вы используете оригинальное зарядное устройство из комплекта поставки зубной щетки Philips Sonicare. Зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей зубной щетки, может быть несовместимо с другой зубной щеткой Philips Sonicare.
Зубные щетки серии DiamondClean совместимы с разными стаканами для зарядки. Несмотря на то, что зарядные устройства выглядят одинаково, они могут быть несовместимы. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы убедиться, что вы используете соответствующее зарядное устройство со своей зубной щеткой Sonicare.
Зубные щетки серии DiamondClean совместимы с разными стаканами для зарядки. Несмотря на то, что зарядные устройства выглядят одинаково, они могут быть несовместимы. Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы убедиться, что вы используете соответствующее зарядное устройство со своей зубной щеткой Sonicare.
|Название ручки
|DiamondClean
|DiamondClean Smart
|DiamondClean 9000
|Код на нижней части ручки
|HX93, HX934, HX935, HX936, HX937
|HX992, HX993
|HX991
|Код на нижней части зарядного устройства
|HX9100
|Тип: CBA1001, CBA2001, CBA3001
|Тип: CBA5001, CBA4001
Зубная щетка не полностью заряжена
Установите ручку зубной щетки в зарядное устройство. Если индикатор состояния батареи мигает, либо вы слышите звуковой сигнал, ваша зубная щетка заряжается. Для полной зарядки заряжайте зубную щетку Philips Sonicare в течение 24 часов.
Если в какой-то момент зарядки аккумулятора мигание прекращается, это нормально.
Примечание. Модель DailyClean 1100 и модели HX34.. не оснащены световым индикатором заряда аккумулятора. Эти зубные щетки издают двойной звуковой сигнал после установки в зарядное устройство; это указывает на зарядку аккумулятора.
Если в какой-то момент зарядки аккумулятора мигание прекращается, это нормально.
Примечание. Модель DailyClean 1100 и модели HX34.. не оснащены световым индикатором заряда аккумулятора. Эти зубные щетки издают двойной звуковой сигнал после установки в зарядное устройство; это указывает на зарядку аккумулятора.
Розетка не работает
Подключите к этой же розетке другой прибор. Если прибор не работает, проблема может заключаться в розетке. Попробуйте использовать для зарядки зубной щетки Philips Sonicare другую розетку. Если вы используете розетку GFCI, возможно, вам потребуется выполнить ее сброс.
Помехи
На работу зарядного устройства могут влиять металлические поверхности или другие зарядные устройства. Убедитесь, что зарядное устройство не расположено на металлической поверхности или возле других зарядных устройств. Переместите зарядное устройство и повторите попытку.
Зубная щетка неверно расположена в зарядном стакане или панели для зарядки
Если ваша зубная щетка поставляется со стаканом для зарядки или беспроводной панелью для зарядки, убедитесь, что низ зубной щетки касается центра стакана для зарядки или панели для зарядки.
Для зубных щеток, совместимых с приложением Sonicare
Обновления ПО вашей зубной щетки происходит при подключении к приложению. Это происходит посредством обновления встроенного ПО. Некоторые из этих обновлений повышают эффективность зарядки.
Следуйте этим инструкциям, чтобы убедиться, что на вашей ручке зубной щетки установлена последняя версия встроенного ПО:
Установите последнюю версию приложения Philips Sonicare из App Store или Google Play.
Откройте приложение Philips Sonicare.
Коснитесь значка меню в левом верхнем углу.
Перейдите в раздел "Мои продукты" (My products).
Выберите свою зубную щетку.
Выберите "Обновление ручки" (Handle update), чтобы проверить наличие обновлений.
В случае наличия доступных обновлений выполните обновление встроенного ПО ручки, следуя инструкциям в приложении Philips Sonicare.
Если эти действия не помогли решить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
Следуйте этим инструкциям, чтобы убедиться, что на вашей ручке зубной щетки установлена последняя версия встроенного ПО:
Установите последнюю версию приложения Philips Sonicare из App Store или Google Play.
Откройте приложение Philips Sonicare.
Коснитесь значка меню в левом верхнем углу.
Перейдите в раздел "Мои продукты" (My products).
Выберите свою зубную щетку.
Выберите "Обновление ручки" (Handle update), чтобы проверить наличие обновлений.
В случае наличия доступных обновлений выполните обновление встроенного ПО ручки, следуя инструкциям в приложении Philips Sonicare.
Если эти действия не помогли решить проблему, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.