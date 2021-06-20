Ниже представлены причины, по которым тостер Philips поджаривает хлеб неравномерно.
Тостер Philips неравномерно поджаривает хлеб
Один ломтик хлеба
При обжаривании только одного ломтика хлеба его стороны могут немного отличаться друг от друга. Не беспокойтесь, это не является неполадкой (тостер работает исправно).
Разная толщина хлеба
Поглощение тепла может незначительно различаться из-за толщины хлеба.
Неровный ломтик хлеба
Тостер также неравномерно поджаривает неровные ломтики хлеба.
Чтобы сохранить первоначальную форму хлеба, во время хранения не кладите на хлеб различные предметы.
Подсохшая поверхность ломтика хлеба
Тостер более равномерно поджаривает хлеб в нарезке. Тостер также неравномерно поджаривает ломтики хлеба с подсохшей поверхностью.
Если у вас нет хлеба в нарезке, буханку можно нарезать самостоятельно с помощью подходящего ножа так, чтобы поверхность кусочков была ровной.