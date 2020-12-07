Зубная щетка Philips Sonicare не включается
Зубная щетка Philips Sonicare не включается? Если при нажатии кнопки питания щетка не вибрирует, попробуйте воспользоваться следующими рекомендациями и решить проблему самостоятельно.
зубная щетка не заряжается
Установите ручку зубной щетки в зарядное устройство. Вы видите мигающий световой индикатор состояния аккумулятора или слышите звуковой сигнал? Если да, то зубную щетку необходимо заменить.
Во время зарядки убедитесь, что используете оригинальное зарядное устройство из комплекта поставки зубной щетки Philips Sonicare. Зарядные устройства не являются взаимозаменяемыми. Если вы используете зубную щетку DiamondClean, см. таблицу ниже, чтобы убедиться в использовании совместимого зарядного устройства.
Также убедитесь, что вы подключили зубную щетку к розетке электросети для зарядки.
Время зарядки может различаться в зависимости от модели зубной щетки. Больше информации о зарядке см. в инструкции по эксплуатации.
Во время зарядки убедитесь, что используете оригинальное зарядное устройство из комплекта поставки зубной щетки Philips Sonicare. Зарядные устройства не являются взаимозаменяемыми. Если вы используете зубную щетку DiamondClean, см. таблицу ниже, чтобы убедиться в использовании совместимого зарядного устройства.
|Название ручки
|DiamondClean
|DiamondClean Smart
|DiamondClean 9000
|Код на нижней части ручки
|HX93, HX934, HX935, HX936, HX937
|HX992, HX993
|HX991
|Код на нижней части зарядного устройства
|HX9100
|Тип: CBA1001, CBA2001, CBA3001
|Тип: CBA5001, CBA4001
Также убедитесь, что вы подключили зубную щетку к розетке электросети для зарядки.
Время зарядки может различаться в зависимости от модели зубной щетки. Больше информации о зарядке см. в инструкции по эксплуатации.
Залипла кнопка питания
В небольшом зазоре возле кнопки питания могут скапливаться остатки зубной пасты. Это может стать причиной невозможности использования кнопки питания. Очистите кнопку питания и область вокруг нее влажной тканью. Мы рекомендуем снимать чистящую головку после каждого использования, после чего промывать ее и ручку проточной водой, чтобы удалить остатки пасты.
Проверьте наличие обновлений встроенного ПО для зубной щетки Smart
Если вы используете зубную щетку Smart, обратите внимание, что при подключении к приложению она получает новые версии ПО. Это происходит посредством обновления встроенного ПО. Некоторые из этих обновлений повышают эффективность зарядки.
Следуйте этим инструкциям, чтобы убедиться, что на вашей ручке зубной щетки установлена последняя версия встроенного ПО:
Установите последнюю версию приложения Philips Sonicare из App Store или Google Play.
Откройте приложение Philips Sonicare.
Коснитесь значка меню в левом верхнем углу.
Перейдите в раздел "Мои продукты" (My products).
Выберите свою зубную щетку.
Выберите "Обновление ручки" (Handle update), чтобы проверить наличие обновлений.
В случае наличия доступных обновлений выполните обновление встроенного ПО ручки, следуя инструкциям в приложении Philips Sonicare.
Если вы выполнили все рекомендации, но зубная щетка все равно не включается, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.
Следуйте этим инструкциям, чтобы убедиться, что на вашей ручке зубной щетки установлена последняя версия встроенного ПО:
Установите последнюю версию приложения Philips Sonicare из App Store или Google Play.
Откройте приложение Philips Sonicare.
Коснитесь значка меню в левом верхнем углу.
Перейдите в раздел "Мои продукты" (My products).
Выберите свою зубную щетку.
Выберите "Обновление ручки" (Handle update), чтобы проверить наличие обновлений.
В случае наличия доступных обновлений выполните обновление встроенного ПО ручки, следуя инструкциям в приложении Philips Sonicare.
Если вы выполнили все рекомендации, но зубная щетка все равно не включается, свяжитесь с нами для получения дальнейшей помощи.