Если насадка-триммер на Philips OneBlade выпадает во время использования, в нашей статье поддержки вы найдете причину проблемы и возможные решения.
Насадка-триммер Philips OneBlade выпадает
Насадка не закреплена должным образом
При установке насадки-триммера на Philips OneBlade убедитесь, что вы слышите щелчок. Это означает, что насадка надежно закреплена и готова к использованию. При попытке использовать OneBlade при неправильно установленной насадке-триммере она может выпасть во время использования и вызвать неудобство.
Насадка сломана
Тщательно проверьте насадку на предмет повреждений. Обратите особое внимание на заднюю часть насадки, где расположены скобы, закрепляющиеся на корпусе OneBlade. В случае поломки этих деталей насадку не удастся закрепить должным образом. Купите сменную насадку в интернет-магазине или обратитесь к нами для получения дальнейшей помощи.