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Как заряжать бритву Philips?

В зависимости от модели устройства вы можете заряжать бритву Philips разными способами. Используйте только оригинальное зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей бритвы, поскольку не все зарядные устройства совместимы с любыми моделями бритв. 

Зарядка бритвы Philips от электросети со стандартным зарядным устройством

1. Убедитесь, что бритва отключена. 
2. Подключите маленький штекер от зарядного устройства к нижней части бритвы и подключите адаптер к розетке электросети. В зависимости от модели бритвы зарядка может занимать от 1 до 8 часов. 
3. После зарядки отсоедините адаптер от розетки и извлеките маленький штекер из прибора. 

Зарядка с помощью зарядной станции

Некоторые бритвы Philips поставляются с зарядными станциями. Узнайте, как ими пользоваться.
  1. Убедитесь, что бритва отключена.
  2. Подключите маленький штекер от зарядного устройства к зарядной станции и подключите адаптер к розетке электросети. 
  3. Установите бритву в зарядную станцию. 
  4. После зарядки отсоедините адаптер от розетки и извлеките маленький штекер из зарядной станции.
Световые индикаторы: 
В нижней части зарядных станций для некоторых новых моделей находится световое кольцо. Во время зарядки бритвы это кольцо светится и быстро вращается. 
- Примерно через 5 минут после начала зарядки световое кольцо начинает вращаться медленнее. Это означает, что заряда аккумулятора бритвы теперь хватит на один сеанс бритья. 
- По мере зарядки прибора световое кольцо начинает гореть более ярким светом и вращаться медленнее. 
- По окончании зарядки прибора световое кольцо перестанет вращаться и будет гореть на максимальной яркости. 

Зарядка с помощью панели индуктивной зарядки Qi

Узнайте, как заряжать бритву Philips с помощью панели индуктивной зарядки Qi.
  1. Подключите панель индуктивной зарядки QI к розетке электросети.
  2. Дайте бритве высохнуть, чтобы на ней не оставалось остатков воды. Разместите ее горизонтально на панели зарядки. Убедитесь, что вы разместили бритву в специальной выемке беспроводной панели.
  3. Беспроводная панель для зарядки издаст звуковой сигнал, а кольцо на панели загорится, когда бритва будет должным образом расположена на панели и готова к зарядке.
Зарядка бритвы на панели Qi может занимать около 3 часов. После зарядки бритву можно любое время хранить на панели Qi. Это не повлияет на ресурс аккумулятора.

Быстрая зарядка. 18 минут зарядки хватит для одного сеанса бритья.
 

Зарядка с помощью системы Philips SmartClean

Переверните бритву перед установкой в держатель. Убедитесь, что передняя часть бритвы направлена в сторону системы SmartClean, а затем выполните следующие действия.
  1. Установите бритву в держателе SmartClean
  2. Отклоните бритву назад.
  3. Нажмите на верхнюю крышку системы SmartClean, пока не услышите щелчок, указывающий на то, что бритва заблокирована.
На панели системы SmartClean начнет мигать символ аккумулятора, указывающий на то, что бритва заряжается.

Информация на данной странице относится к моделям: S9985/50 , S9987/59 , S5583/10 , S7786/59 , S7783/59 , S7782/50 , S5589/38 , S5589/30 , S5588/38 , S5587/30 , S5587/10 , S5586/66 , S5585/35 , S5585/10 , S5584/50 , S1131/41 , S3333/54 , S3232/52 , S3134/51 , S3133/51 , S1332/41 , S1232/41 , S1133/41 , S1231/41 , S1333/41 , S1110/04 , S5572/10 , S9531/31 , S6610/11 , S7960/17 , S7910/16 , S6640/44 , S5100/06 , S3350/06 , SP9861/16 , SP9862/14 , AT610/14 , AT620/14 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , S5530/06 , S5672/41 , S5550/44 , S3120/06 , S1100/04 , S1520/04 , S1510/04 , S1310/04 , S3510/06 , S9041/12 , S7310/12 , S5310/06 , S5330/41 , S5110/06 , S7720/26 , S7530/50 , S7510/41 , S7370/12 , AT756/16 , S9031/12 , S9111/41 , S9151/31 , S9511/41 , S9521/31 , S9711/31 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов

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