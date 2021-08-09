Как заряжать бритву Philips?
В зависимости от модели устройства вы можете заряжать бритву Philips разными способами. Используйте только оригинальное зарядное устройство, которое было в комплекте поставки вашей бритвы, поскольку не все зарядные устройства совместимы с любыми моделями бритв.
Зарядка бритвы Philips от электросети со стандартным зарядным устройством
1. Убедитесь, что бритва отключена.
2. Подключите маленький штекер от зарядного устройства к нижней части бритвы и подключите адаптер к розетке электросети. В зависимости от модели бритвы зарядка может занимать от 1 до 8 часов.
3. После зарядки отсоедините адаптер от розетки и извлеките маленький штекер из прибора.
2. Подключите маленький штекер от зарядного устройства к нижней части бритвы и подключите адаптер к розетке электросети. В зависимости от модели бритвы зарядка может занимать от 1 до 8 часов.
3. После зарядки отсоедините адаптер от розетки и извлеките маленький штекер из прибора.
Зарядка с помощью зарядной станции
Некоторые бритвы Philips поставляются с зарядными станциями. Узнайте, как ими пользоваться.
В нижней части зарядных станций для некоторых новых моделей находится световое кольцо. Во время зарядки бритвы это кольцо светится и быстро вращается.
- Примерно через 5 минут после начала зарядки световое кольцо начинает вращаться медленнее. Это означает, что заряда аккумулятора бритвы теперь хватит на один сеанс бритья.
- По мере зарядки прибора световое кольцо начинает гореть более ярким светом и вращаться медленнее.
- По окончании зарядки прибора световое кольцо перестанет вращаться и будет гореть на максимальной яркости.
- Убедитесь, что бритва отключена.
- Подключите маленький штекер от зарядного устройства к зарядной станции и подключите адаптер к розетке электросети.
- Установите бритву в зарядную станцию.
- После зарядки отсоедините адаптер от розетки и извлеките маленький штекер из зарядной станции.
В нижней части зарядных станций для некоторых новых моделей находится световое кольцо. Во время зарядки бритвы это кольцо светится и быстро вращается.
- Примерно через 5 минут после начала зарядки световое кольцо начинает вращаться медленнее. Это означает, что заряда аккумулятора бритвы теперь хватит на один сеанс бритья.
- По мере зарядки прибора световое кольцо начинает гореть более ярким светом и вращаться медленнее.
- По окончании зарядки прибора световое кольцо перестанет вращаться и будет гореть на максимальной яркости.
Зарядка с помощью панели индуктивной зарядки Qi
Узнайте, как заряжать бритву Philips с помощью панели индуктивной зарядки Qi.
Быстрая зарядка. 18 минут зарядки хватит для одного сеанса бритья.
- Подключите панель индуктивной зарядки QI к розетке электросети.
- Дайте бритве высохнуть, чтобы на ней не оставалось остатков воды. Разместите ее горизонтально на панели зарядки. Убедитесь, что вы разместили бритву в специальной выемке беспроводной панели.
- Беспроводная панель для зарядки издаст звуковой сигнал, а кольцо на панели загорится, когда бритва будет должным образом расположена на панели и готова к зарядке.
Быстрая зарядка. 18 минут зарядки хватит для одного сеанса бритья.
Зарядка с помощью системы Philips SmartClean
|Переверните бритву перед установкой в держатель. Убедитесь, что передняя часть бритвы направлена в сторону системы SmartClean, а затем выполните следующие действия.
- Установите бритву в держателе SmartClean
- Отклоните бритву назад.
- Нажмите на верхнюю крышку системы SmartClean, пока не услышите щелчок, указывающий на то, что бритва заблокирована.