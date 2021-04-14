Ниже вы найдете пошаговое руководство по использованию Sonicare 9900 Prestige.
Как пользоваться Sonicare 9900 Prestige?
Шаг первый
Плотно установите чистящую насадку в ручку.
Примечание. Между чистящей насадкой и ручкой останется зазор, необходимый для корректной вибрации чистящей насадки.
Примечание. Между чистящей насадкой и ручкой останется зазор, необходимый для корректной вибрации чистящей насадки.
Шаг второй
Намочите щетинки и нанесите на них зубную пасту.
Шаг третий
Поместите насадку напротив зубов под небольшим углом в 45° к линии десен. Несильно надавите на щетку, чтобы щетинки касались линии десен или ниже линии десен.
Примечание. Поддерживайте постоянный контакт центра чистящей насадки с зубами.
Примечание. Поддерживайте постоянный контакт центра чистящей насадки с зубами.
Шаг четвертый
Нажмите кнопку питания, чтобы включить зубную щетку.
Шаг пятый
Небольшое давление поможет чистить зубы эффективнее, ведь зубная щетка делает всю работу за вас.
Аккуратно перемещайте чистящую насадку по зубам вперед и назад, чтобы длинные щетинки проникали между зубов. Продолжайте выполнять эти движения в течение всего цикла чистки.
Примечание. Щетинки должны немного разойтись по сторонам. Не давите на щетку слишком сильно. Изменение вибрации ручки и мигающее световое кольцо помогут понять, если вы давите на щетку слишком сильно.
Аккуратно перемещайте чистящую насадку по зубам вперед и назад, чтобы длинные щетинки проникали между зубов. Продолжайте выполнять эти движения в течение всего цикла чистки.
Примечание. Щетинки должны немного разойтись по сторонам. Не давите на щетку слишком сильно. Изменение вибрации ручки и мигающее световое кольцо помогут понять, если вы давите на щетку слишком сильно.
Шаг шестой
Для чистки передних зубов с внутренней стороны наклоните ручку щетки в практически вертикальное положение и сделайте несколько движений вверх и вниз, чтобы почистить каждый зуб.
Шаг седьмой
BrushPacer делит время чистки на шесть равных сегментов и помогает вовремя перейти к следующему сегменту. Переход между сегментами обозначается небольшой паузой в вибрировании щетки. Зубная щетка автоматически отключится по окончании процедуры чистки.