Ваша зубная щетка Sonicare может подстраивать уровень интенсивности — это функция создана для защиты ваших десен от чрезмерного давления.



При слишком сильном и длительном нажатии на щетку она автоматически выберет другой режим интенсивности.



При срабатывании функции подстройки интенсивности вы заметите, что индикатор силы нажатия на щетке ненадолго отключится, после чего щетка будет вибрировать иным образом. Обычные настройки вновь будут выбраны для следующего сеанса чистки.



Примечание. По умолчанию эта функция вашей зубной щетки включена. Для отключения см. статью "Включение и отключение подстройки интенсивности" в разделе часто задаваемых вопросов.