Ваша зубная щетка Sonicare распознает движения и покажет вам, если вы будете давить на щетку слишком сильно, что может быть вредно для зубов и десен. Если вы регулярно давите на щетку слишком сильно во время чистки, приложение порекомендует вам включить эту функцию.



После активации индикатор в нижней части щетки загорится янтарным светом, а зубная щетка начнет вибрировать другим образом. Индикатор и вибрация вернутся к исходным значениям, когда вы прекратите слишком сильно давить на щетку.



Примечание. По умолчанию эта функция зубной щетки отключена. Для включения см. статью "Включение и отключение рекомендаций при чрезмерном давлении" в разделе часто задаваемых вопросов.