Зарядка зубной щетки в дорожном футляре
Вашу зубную щетку можно заряжать с помощью дорожного футляра для максимального удобства в поездках. Ниже вы найдете инструкции по зарядке зубной щетки с помощью дорожного футляра.
Шаг первый
Подсоедините USB-кабель к дорожному футляру и к адаптеру USB для настенной розетки.
Шаг второй
Подключите адаптер к розетке электросети.
Шаг третий
Поместите зубную щетку в дорожный футляр.
Шаг четвертый
Зарядка начнется, когда зубная щетка дважды издаст звуковой сигнал, а световые индикаторы начнут гореть, означая зарядку аккумулятора.
Во время зарядки индикатор состояния аккумулятора будет мигать белым светом.
Оставьте дорожный футляр подключенным к сети, пока зубная щетка полностью не зарядится. По окончании зарядки индикатор состояния аккумулятора на ручке перестанет мигать и погаснет.
Во время зарядки индикатор состояния аккумулятора будет мигать белым светом.
Оставьте дорожный футляр подключенным к сети, пока зубная щетка полностью не зарядится. По окончании зарядки индикатор состояния аккумулятора на ручке перестанет мигать и погаснет.
Примечание
Положите дорожный футляр на бок, чтобы избежать его падения.