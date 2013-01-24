Создание кофе с ярким насыщенным ароматом и равномерным вкусом достигается за счет смешивания кофейных зерен разных типов и с разной степенью обжарки. Это вид искусства, который требует профессиональной дегустации и выверенной вкусо-ароматической палитры. Кофейные зерна смешиваются в соответствии с индивидуальными характеристиками и вкусовыми качествами, приобретенными во время обжарки — например, аромат какао, цветочный аромат, насыщенные оттенки вкуса и яркая кислинка.

