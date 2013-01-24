Поздравляем! Вы стали счастливым обладателем кофемашины Saeco. Узнайте, как приступить к работе с прибором и какие настройки можно изменить в соответствии с личными предпочтениями.

Все решения и видеоинструкции применимы ко всей линейке полностью автоматических эспрессо-кофемашин Saeco (Exprelia, Incanto, Intelia, Intuita, GranBaristo, Minuto, Synthia, Xelsis и Xsmall).