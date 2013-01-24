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Уход

    Как чистить кофемашину Saeco?

     

    Важно выполнять правильный уход за кофемашиной Saeco, чтобы всегда готовить вкусный кофе и обеспечить долгую работу прибора. Здесь вы найдете всю необходимую информацию.
     

    Все решения и видеоинструкции применимы ко всей линейке полностью автоматических эспрессо-кофемашин Saeco (Exprelia, Incanto, Intelia, Intuita, GranBaristo, Minuto, Synthia, Xelsis и Xsmall).
    Очистка варочной группы
    Смазывание варочной группы
    Очистка воронки для кофе
    Очистка молочного кувшина
    Очистка капучинаторов

    Выберите модель своей кофемашины и посмотрите видеоинструкцию

    Xelsis серии 76XX

    Первое использование Xelsis

    Xelsis серии 75XX

    Первое использование Xelsis

    Incanto

    Первое использование Incanto

    PicoBaristo

    Первое использование PicoBaristo

    Следуйте пошаговой инструкции:

    Очистка варочной группы

    Регулярная очистка варочной группы кофемашины предотвращает загрязнение контуров остатками кофе.


    Еженедельная очистка:

    Промывайте теплой водой.


    Ежемесячная очистка:

    Удаляйте налет с помощью таблеток для удаления масляного налета Philips Saeco CA6704.

    Все кофемашины Saeco
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    XELSIS: ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ МОЛОКА


    Для очистки внутренних капучинаторов предусмотрено три программы:

    Программа очистки Auto Steam Shoot запускается автоматически после приготовления напитков с молоком. Чтобы выбрать HygieSteam или Milk Clean, коснитесь значка очистки и выберите нужную программу.

    • Auto Steam Shoot: программа очистки Auto Steam Shoot запускается автоматически после приготовления напитков с молоком. Для быстрой очистки кофемашина подает во внутренние капучинаторы пар под давлением.
    • HygieSteam: кофемашина тщательно очищает внутреннюю систему подачу молока паром. Установите трубку для подачи молока на держатель и следуйте инструкциям на экране.
    • Deep Milk Clean: эту программу необходимо запускать при использовании средства Philips для очистки контуров подачи молока для эффективной очистки системы.

     

    При регулярном использовании системы подачи молока рекомендуется выполнять следующие процедуры по очистке, чтобы молочная пена была воздушной и чистой.

     

    Ежедневная очистка: запустите программу HygieSteam. Для этого коснитесь значка очистки на кофемашине и выберите HygieSteam. Промойте трубки подачи молока под краном после использования.

     

    Еженедельная очистка: разберите капучинаторы и вымойте все детали и трубки подачи молока под краном с использованием моющего средства.

     

    Ежемесячная чистка: выполните процедуру Deep Milk Clean с помощью средства для очистки контуров подачи молока CA6705. Чтобы запустить цикл очистки, коснитесь значка очистки на кофемашине и выберите программу Deep Milk Clean.

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    Очистка молочного кувшина

     

    Очищайте молочный кувшин и автоматический или классический капучинатор для гигиеничности и правильного приготовления плотной пены.

     

    Ежедневная очистка

    Выполняйте быструю очистку после приготовления кофейного напитка на основе молока. Промывайте верхние детали системы подачи молока теплой водой.


    Еженедельная очистка:

    Разбирайте прибор и очищайте все детали теплой водой.


    Ежемесячная очистка:

    Чтобы предотвратить засорение контуров, используйте средство для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705.
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    ОЧИСТКА КАПУЧИНАТОРОВ

     

    Очищайте автоматический или классический капучинатор для гигиеничности и правильного приготовления плотной пены.

     

    Ежедневная очистка

    Выполняйте быструю очистку после приготовления кофейного напитка на основе молока. Промывайте верхние детали системы подачи молока теплой водой.


    Еженедельная очистка:

    Разбирайте прибор и очищайте все детали теплой водой.


    Ежемесячная очистка:

    Чтобы предотвратить засорение контуров, используйте средство для очистки контуров подачи молока Philips Saeco CA6705.
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    ОПУСТОШЕНИЕ ПОДДОНА ДЛЯ КАПЕЛЬ


    Ежедневно опустошайте поддон для капель каждый раз, когда отображается индикатор заполнения поддона.

     

    Извлеките поддон для капель и промойте его под краном с использованием моющего средства.
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    Очистка воронки для кофе

     

    Очищайте воронку для кофе для правильной подачи кофе по каналам кофемашины.


    Еженедельная очистка:

    Очистите воронку для кофе с помощью ручки ложки, вставив ее сверху через отделение для предварительно помолотого кофе. Если отделение для предварительно помолотого кофе отсутствует, вставьте ручку ложки снизу.
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    Смазывание варочной группы

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    Регулярно смазывайте варочную группу кофемашины для правильной работы механических деталей. Используйте специальную смазку HD5061.

    Частота смазывания

    • Приготовление 1–5 чашек в день: смазывание раз в 4 месяца.
    • Приготовление 6–10 чашек в день: смазывание раз в 2 месяца.
    • Приготовление более 10 чашек в день: смазывание раз в месяц.

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    Единственно рекомендованные расходные материалы для кофемашин Saeco

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