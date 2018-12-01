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  • До 5000 чашек* без очистки от накипи До 5000 чашек* без очистки от накипи До 5000 чашек* без очистки от накипи

    Средства по уходу Фильтр для воды AquaСlean для кофемашины

    CA6903/10

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    До 5000 чашек* без очистки от накипи

    Благодаря инновационному фильтру для воды AquaClean вы можете насладиться великолепным вкусом кофе. AquaClean фильтрует воду, обеспечивая насыщенный аромат кофе и препятствует образованию известкового налёта, поэтому вам не придётся проводить очистку кофемашины от накипи

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    Средства по уходу Фильтр для воды AquaСlean для кофемашины

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    До 5000 чашек* без очистки от накипи

    Одного фильтра хватает на 625* чашек!

    • CA6903/00
    • До 5000 чашек* без очистки от накипи
    • Продлевает срок службы кофемашины
    • 1 фильтр AquaClean
    При установке AquaClean отключаются оповещения о проведении очистки от накипи

    При установке AquaClean отключаются оповещения о проведении очистки от накипи

    При установке фильтра AquaClean уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются. Вы всегда будете наслаждаться превосходным вкусом кофе без лишних усилий: напоминания снова включаются на кофемашине только после замены 8 фильтров. Если кофемашина совместима с фильтром AquaClean, на резервуаре для воды находится специальная наклейка.

    Система простой установки фильтра

    Система простой установки фильтра

    Вы сможете легко и быстро выполнить установку для использования этой полезной функции. Просто поместите фильтр AquaClean в резервуар для воды автоматической кофемашины Saeco, выполните включение с помощью пользовательского интерфейса и готовьте до 5000 чашек превосходного напитка без очистки от накипи*.

    Микропористый фильтр препятствует засорению кофемашины

    Микропористый фильтр препятствует засорению кофемашины

    AquaClean позволяет надолго сохранить превосходный вкус кофе и защищает кофемашину от засорения благодаря таким инновационным функциям, как технология ионного обмена, запатентованная технология циркуляции воды Philips и микропористый фильтр.

    Микропористый фильтр удерживает загрязнения

    Микропористый фильтр удерживает загрязнения

    Использование воды, очищенной от мельчайших частиц, значительно влияет на качество приготовленного кофе. Микропористый фильтр удерживает примеси, поэтому каждая чашка будет наполнена свежим напитком превосходного вкуса.

    Тщательная очистка воды с запатентованной технологией циркуляции воды Philips

    Тщательная очистка воды с запатентованной технологией циркуляции воды Philips

    Благодаря фильтру AquaClean в автоматическую кофемашину поступает только чистая и отфильтрованная вода, поэтому вам не придется проводить очистку кофемашины от накипи. Заменив фильтр 8 раз, вы сможете приготовить до 5000* чашек кофе без проведения очистки кофемашины от накипи.

    Естественное удаление кальция благодаря технологии обмена ионами

    Естественное удаление кальция благодаря технологии обмена ионами

    Благодаря технологии ионного обмена в кофемашину поступает очищенная от кальция вода. При своевременной замене фильтра после отображения напоминания одного фильтра будет хватать на приготовление до 625 чашек кофе*

    Используйте только расходные материалы Philips

    Используйте только расходные материалы Philips

    Чтобы обеспечить долгий срок службы приборов Philips и Saeco их безопасное использование, применяйте расходные материалы производства исключительно компании Philips.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Аксессуары
      Основной материал
      Пластик
      Гарантия
      2 года
      Сертификации
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      Нет
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет

    • Совместимость

      Кофемашины
      Серия 800, серия 1200, серия 2200, серия 3200, серия 4300, серия 4400, серия 5400, серия 5500, GranAroma, Xelsis

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      8,00 см
      Ширина изделия
      8,00 см
      Высота изделия
      8,00 см
      Вес продукта
      0,143 кг
      Длина упаковки
      6,00 см
      Ширина упаковки
      9,50 см
      Высота упаковки
      15,00 см
      Вес в упаковке
      0,165 кг

    • Срок службы

      Упаковка
      70 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      > 75 % переработанной бумаги

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

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