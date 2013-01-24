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Фильтр для воды AquaСlean для кофемашины

CA6903/10
Общая оценка / 5
  • До 5000 чашек* без очистки от накипи До 5000 чашек* без очистки от накипи До 5000 чашек* без очистки от накипи
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    Фильтр для воды AquaСlean для кофемашины

    CA6903/10
    Общая оценка / 5

    До 5000 чашек* без очистки от накипи

    Благодаря инновационному фильтру для воды AquaClean вы можете насладиться великолепным вкусом кофе. AquaClean фильтрует воду, обеспечивая насыщенный аромат кофе и препятствует образованию известкового налёта, поэтому вам не придётся проводить очистку кофемашины от накипи Узнать обо всех преимуществах

    Фильтр для воды AquaСlean для кофемашины

    До 5000 чашек* без очистки от накипи

    Благодаря инновационному фильтру для воды AquaClean вы можете насладиться великолепным вкусом кофе. AquaClean фильтрует воду, обеспечивая насыщенный аромат кофе и препятствует образованию известкового налёта, поэтому вам не придётся проводить очистку кофемашины от накипи Узнать обо всех преимуществах

    До 5000 чашек* без очистки от накипи

    Благодаря инновационному фильтру для воды AquaClean вы можете насладиться великолепным вкусом кофе. AquaClean фильтрует воду, обеспечивая насыщенный аромат кофе и препятствует образованию известкового налёта, поэтому вам не придётся проводить очистку кофемашины от накипи Узнать обо всех преимуществах

    Фильтр для воды AquaСlean для кофемашины

    До 5000 чашек* без очистки от накипи

    Благодаря инновационному фильтру для воды AquaClean вы можете насладиться великолепным вкусом кофе. AquaClean фильтрует воду, обеспечивая насыщенный аромат кофе и препятствует образованию известкового налёта, поэтому вам не придётся проводить очистку кофемашины от накипи Узнать обо всех преимуществах

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      До 5000 чашек* без очистки от накипи

      Одного фильтра хватает на 625* чашек!

      • До 5000 чашек* без очистки от накипи
      • Продлевает срок службы кофемашины
      • 1 фильтр AquaClean
      Естественное удаление кальция благодаря технологии обмена ионами

      Естественное удаление кальция благодаря технологии обмена ионами

      Благодаря технологии ионного обмена в кофемашину поступает очищенная от кальция вода. При своевременной замене фильтра после отображения напоминания одного фильтра будет хватать на приготовление до 625 чашек кофе*

      Микропористый фильтр препятствует засорению кофемашины

      Микропористый фильтр препятствует засорению кофемашины

      AquaClean позволяет надолго сохранить превосходный вкус кофе и защищает кофемашину от засорения благодаря таким инновационным функциям, как технология ионного обмена, запатентованная технология циркуляции воды и микропористый фильтр.

      Тщательное очищение воды благодаря запатентованной технологии циркуляции

      Тщательное очищение воды благодаря запатентованной технологии циркуляции

      Благодаря фильтру AquaClean в автоматическую кофемашину поступает только чистая и отфильтрованная вода, поэтому вам не придется проводить очистку кофемашины от накипи. Заменив фильтр 8 раз, вы сможете приготовить до 5000* чашек кофе без проведения очистки кофемашины от накипи.

      Микропористый фильтр удерживает загрязнения

      Микропористый фильтр удерживает загрязнения

      Использование воды, очищенной от мельчайших частиц, значительно влияет на качество приготовленного кофе. Микропористый фильтр удерживает примеси, поэтому каждая чашка будет наполнена свежим напитком превосходного вкуса.

      Система простой установки фильтра

      Система простой установки фильтра

      Вы сможете легко и быстро выполнить установку для использования этой полезной функции. Просто поместите фильтр AquaClean в резервуар для воды автоматической кофемашины Saeco, выполните включение с помощью пользовательского интерфейса и готовьте до 5000 чашек превосходного напитка без очистки от накипи*.

      При установке AquaClean отключаются предупреждения о проведении очистки от накипи

      При установке AquaClean отключаются предупреждения о проведении очистки от накипи

      При установке фильтра AquaClean уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются. Вы всегда будете наслаждаться превосходным вкусом кофе без лишних усилий: напоминания снова включаются на кофемашине только после замены 8 фильтров. Если кофемашина совместима с фильтром AquaClean, на резервуаре для воды находится специальная наклейка.

      Используйте только расходные материалы Philips

      Используйте только расходные материалы Philips

      Используйте только расходные материалы Philips, чтобы продлить срок службы кофемашины. Для кофемашин Philips и Saeco рекомендуются только расходные материалы Philips.

      Технические характеристики

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Швейцария

      • Технические характеристики

        В комплекте
        Фильтр для воды AquaClean — 1 шт.

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          • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.