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Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах
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Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах
Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.
Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.
Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.
Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.
Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.
Эта соковыжималка направляет сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!
Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря электродвигателю 500 Вт.
Процесс очистки стал еще проще и быстрее — все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.
Общие характеристики
Технические характеристики
Аксессуары
Дизайн
Отделка
Вес и габариты