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Viva Collection

Соковыжималка

HR1836/00
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  • Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей. Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.
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    Viva Collection Соковыжималка

    HR1836/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

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    Viva Collection Соковыжималка

    Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

    Эта соковыжималка отличается высокой эффективностью экстракции, возможностью очистки за одну минуту и компактным, уменьшенным вдвое, корпусом!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день! Узнать обо всех преимуществах

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      Столько же сока, сколько из соковыжималки дороже 20 000 рублей.

      Эргономичный и компактный дизайн

      • QuickClean
      • 1,5 л, камера подачи M
      • 500 Вт
      • Система "капля-стоп"
      До 1,5 л сока за один прием

      До 1,5 л сока за один прием

      Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

      Технология QuickClean

      Технология QuickClean

      Соковыжималка Philips оснащена технологией QuickClean для удобной очистки. Благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности соковыжималку можно очистить всего за 1 минуту.

      Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

      Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

      Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.

      Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

      Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

      Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

      Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

      Прозрачный контейнер для контроля количества жмыха

      Готовьте сок с удовольствием. Крышка и контейнер для мякоти выполнены из прозрачных материалов, что позволяет следить за процессом приготовления сока из фруктов и овощей и вовремя очищать контейнер.

      Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

      Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.

      Подача сока прямо в стакан

      Эта соковыжималка направляет сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!

      Мощный мотор 500 Вт

      Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря электродвигателю 500 Вт.

      Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине

      Процесс очистки стал еще проще и быстрее — все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        1
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • QuickClean
        • Предварительная очистка
        Защита от протекания
        Да

      • Технические характеристики

        Мощность
        500  Вт
        напряжение
        220/240  В
        Частота
        50/60  Гц
        Длина шнура
        0,8  м
        Емкость кувшина
        0,5  л
        Емкость контейнера для пюре
        1  л

      • Аксессуары

        В комплекте
        Кувшин

      • Дизайн

        цвет
        Черный металлик

      • Отделка

        Материал, из которого изготовлен кувшин
        Пластик
        Материал основного корпуса
        Алюминиевый

      • Вес и габариты

        Диаметр камеры подачи
        55  миллиметра

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