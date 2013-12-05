HR1836/00
Максимум сока. Без усилий.
Отличительные особенности этой соковыжималки — высокая производительность, возможность очистки за минуту и компактный корпус вдвое меньшего размера!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день!Узнать обо всех преимуществах
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Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.
Эта соковыжималка Philips предназначена для простой очистки благодаря технологии QuickClean. Теперь очистка прибора займет у вас менее 1 минуты благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности корпуса.
Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.
Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.
Наслаждайтесь по-настоящему интерактивным процессом отжима сока. Крышка и контейнер для мякоти из прозрачного материала позволят наблюдать за процессом отжима сока из фруктов и овощей. Вы также легко заметите, когда контейнер наполнится, и придет время опустошить его.
Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.
Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!
Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря электродвигателю 500 Вт.
Процесс мытья стал еще проще и быстрее — все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
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