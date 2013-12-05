Ключевые слова для поиска

  • Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий. Максимум сока. Без усилий.
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    Viva Collection Соковыжималка

    HR1836/00

    Максимум сока. Без усилий.

    Отличительные особенности этой соковыжималки — высокая производительность, возможность очистки за минуту и компактный корпус вдвое меньшего размера!* Радуйте себя полезными домашними соками каждый день!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Viva Collection Соковыжималка

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Максимум сока. Без усилий.

    Эргономичный и компактный дизайн

    • QuickClean
    • 1,5 л, камера подачи M
    • 500 Вт
    • Система "капля-стоп"
    До 1,5 л сока за один прием

    До 1,5 л сока за один прием

    Выжимайте до 1,5 литров сока за один прием без необходимости очистки контейнера для мякоти.

    Технология QuickClean

    Технология QuickClean

    Эта соковыжималка Philips предназначена для простой очистки благодаря технологии QuickClean. Теперь очистка прибора займет у вас менее 1 минуты благодаря встроенному контейнеру для мякоти и гладкой поверхности корпуса.

    Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

    Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

    Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.

    Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

    Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

    Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

    Простое отслеживание количества мякоти благодаря прозрачному контейнеру

    Простое отслеживание количества мякоти благодаря прозрачному контейнеру

    Наслаждайтесь по-настоящему интерактивным процессом отжима сока. Крышка и контейнер для мякоти из прозрачного материала позволят наблюдать за процессом отжима сока из фруктов и овощей. Вы также легко заметите, когда контейнер наполнится, и придет время опустошить его.

    Компактная соковыжималка всегда будет у Вас под рукой

    Размер соковыжималки вдвое меньше*, поэтому она занимает совсем немного места. Удобное размещение и хранение.

    Подача сока прямо в стакан

    Эта соковыжималка подаёт сок прямо в стакан (максимальная высота: 12 см). Наслаждайтесь изумительным вкусом свежевыжатого сока!

    Мощный мотор 500 Вт

    Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря электродвигателю 500 Вт.

    Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине

    Процесс мытья стал еще проще и быстрее — все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.

    • Аксессуары

      В комплекте
      Кувшин

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220/240  V
      Мощность
      500  W
      Длина шнура
      0,8  m
      Частота
      50/60  Hz
      Емкость кувшина
      0,5  l
      Емкость контейнера для пюре
      1  l

    • Дизайн

      Цвет
      Черный металлик

    • Вес и габариты

      Диаметр камеры подачи
      55  mm

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      • QuickClean
      • Предварительная очистка
      Количество скоростей
      1
      Защита от протекания
      Да

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Алюминиевый
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Пластик

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • По сравнению с соковыжималкой коллекции Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.