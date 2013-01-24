Если вы никогда не пользовались отпаривателем, вы будете приятно удивлены. Ручной отпариватель Steam&Go Plus нагревается всего за 45 секунд и сразу готов к вертикальному и горизонтальному отпариванию. Ухаживайте за любыми типами ткани от шелка до кашемира, от курток до плиссированных юбок.