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Если вы никогда не пользовались отпаривателем, вы будете приятно удивлены. Ручной отпариватель Steam&Go Plus нагревается всего за 45 секунд и сразу готов к вертикальному и горизонтальному отпариванию. Ухаживайте за любыми типами ткани от шелка до кашемира, от курток до плиссированных юбок.
Удобно брать с собой
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Steam&Go
Ручной отпариватель для одежды
GC350_40
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Steam&Go Plus
Ручной отпариватель для одежды
GC360_30
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Steam&Go Plus
Ручной отпариватель для одежды
GC361_20
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Steam&Go Plus
Ручной отпариватель для одежды
GC362_80
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Мощность
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Постоянная подача пара
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Резервуар для воды
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Непрерывное отпаривание
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Подошва сопла
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Режим работы
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Очистка от накипи
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Аксессуары
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