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Отпариватели для одежды

    Ручной отпариватель для одежды Philips Steam&Go Plus  

    Уход за одеждой – это легко!

    Современное решение для ухода за одеждой c Philips Steam&Go Plus    

    отпариватель для одежды

    Современное решение для ухода за одеждой c Philips Steam&Go Plus    

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    vertical-and-horizontal-icon
    Устраняет до 99,9% бактерий
    smart flow icon
    Горизонтальное и вертикальное отпаривание
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    Компактный и легкий дизайн, удобно брать с собой
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    Гладильная доска не нужна

    Мнение пользователей

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вместе с Steam&Go Plus отпаривать одежду проще простого

     

    Если вы никогда не пользовались отпаривателем, вы будете приятно удивлены. Ручной отпариватель Steam&Go Plus нагревается всего за 45 секунд и сразу готов к вертикальному и горизонтальному отпариванию. Ухаживайте за любыми типами ткани от шелка до кашемира, от курток до плиссированных юбок.

      больше контроля меньше усилий

      Мгновенное удаление складок


      Благодаря мощному пару
      ручной отпариватель

      Вертикальное и горизонтальное отпаривание

      отпариватель для одежды

       
       
      Деликатный уход за тканями и вещами сложного кроя

      ручной пароочиститель

      Компактный и легкий дизайн

       

      Удобно брать с собой

      Найдите отпариватель для одежды, который подойдет именно вам

      Ручной отпариватель для одежды

      Steam&Go

      Ручной отпариватель для одежды

      GC350_40
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      Ручной отпариватель для одежды

      Steam&Go Plus

      Ручной отпариватель для одежды

      GC360_30
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      Ручной отпариватель для одежды

      Steam&Go Plus

      Ручной отпариватель для одежды

      GC361_20
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      Ручной отпариватель для одежды

      Steam&Go Plus

      Ручной отпариватель для одежды

      GC362_80
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      Мощность
      • 1000 Вт
      • 1200 Вт
      • 1300 Вт
      • 1200 Вт

      Постоянная подача пара
      • До 20 г/мин
      • До 22 г/мин
      • До 24 г/мин
      • До 22 г/мин

      Резервуар для воды

      • 70мл, съемный
      • 70 мл, съемный
      • 70 мл, съемный
      • 70 мл, съемный

      Непрерывное отпаривание
      • 1-2 предмета одежды
      • 2-3 предмета одежды
      • 2-3 предмета одежды
      • 2-3 предмета одежды

      Подошва сопла
      • Пластик
      • Нагревающаяся подошва SmartFlow
      • Нагревающаяся подошва SmartFlow
      • Нагревающаяся подошва SmartFlow

      Режим работы
      • Вертикальное отпаривание
      • Горизонтальное и вертикальное отпаривание
      • Горизонтальное и вертикальное отпаривание
      • Горизонтальное и вертикальное отпаривание

      Очистка от накипи
      • -
      • -
      • -
      • -

      Аксессуары
      • Щетка
      • Рукавица
      • Щетка
      • Рукавица
      • Щетка
      • Рукавица
      • Термостойкий чехол для хранения
      • Щетка
      • Рукавица

      Современное решение для ухода за одеждой c Philips Steam&Go Plus    

      отпариватель для одежды

      Современное решение для ухода за одеждой c Philips Steam&Go Plus    

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      vertical-and-horizontal-icon
      Устраняет до 99,9% бактерий
      smart flow icon
      Горизонтальное и вертикальное отпаривание
      check-symbol
      Компактный и легкий дизайн, удобно брать с собой
      check-symbol
      Гладильная доска не нужна
      *Исследование независимой лаборатории в 2018 г. для бактерий типа Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при отпаривании на протяжении 1 минуты.

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