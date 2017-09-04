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    GC350/40

    GC350/40

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    GC350/40

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    Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

    Автоматическая постоянная подача пара для легкого глажения

    Помпа автоматически обеспечивает постоянную подачу пара для быстрого и легкого разглаживания складок.

    Щетка для более плотных тканей

    Щетка для более плотных тканей

    Щетка приподнимает волокна ткани, поэтому пар проникает глубже. Это особенно удобно при глажении одежды из плотных тканей, например пиджаков и пальто. Кроме того, это позволяет удалить грязь и катышки.

    Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

    Безопасно для всех тканей, допускающих глажение; без риска прожечь ткань

    Отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

    Гладильная доска не требуется

    Гладильная доска не требуется

    При использовании этого отпаривателя гладильная доска не требуется благодаря возможности вертикального отпаривания, что значительно облегчает процесс глажения.

    Компактный дизайн для удобного использования, хранения и путешествий

    Компактный дизайн для удобного использования, хранения и путешествий

    Ручной отпариватель для одежды обладает эргономичной конструкцией: он легкий, компактный и удобен в использовании. Просто нажмите кнопку, чтобы с легкостью разгладить складки.

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять

    Съемный резервуар для воды удобно наполнять

    Резервуар для воды удобно снимать и наполнять водопроводной водой.

    Шнур 2,5 м для большего радиуса действия

    Шнур 2,5 м для большего радиуса действия

    Большой радиус действия

    Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

    Постоянная подача пара помогает удалить запахи и устранить 99,9 %* бактерий

    Горячий пар придает свежесть одежде и уничтожает до 99,9 % бактерий*. Экономия времени и денег благодаря меньшей потребности в стирке и химчистке — одежда дольше остается в отличном состоянии.

    • Удобство использования

      Объем резервуара для воды
      70  ml
      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Длина сетевого шнура
      2,5  m
      Готовность к использованию
      Световой индикатор

    • Аксессуары в комплекте

      Щетка
      Да
      Рукавица для дополнительной защиты
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое разглаживание складок

      Мощность
      1000  W
      Постоянная подача пара
      До 20  g/min
      Напряжение
      220–240  V
      Готовность к использованию
      < 1  minute(s)

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Размер и вес

      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      38 x 12,8 x 15  cm

    Badge-D2C

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